Dans son dernier éditorial, la revue El Djeïch a encensé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le rôle qu'il a joué dans le retour fulgurant de l'Algérie sur la scène internationale. El Djeïch en veut pour preuve le chassé- croisé diplomatique que connaît l'Algérie depuis ces derniers temps, estimant que ce succès obtenu par l'Algérie à différents niveaux est le fruit de la politique «judicieuse» adoptée par les hautes autorités du pays, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En sa qualité de chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef de l'État a eu une vision clairvoyante, notamment sur les questions de sécurité à l'échelle régionale et internationale. Les visites successives effectuées par des chefs d'État et de gouvernement traduisent «la confiance dont jouit notre pays, en tant que partenaire important sur le continent africain et le respect qui lui est témoigné pour ses efforts à différents niveaux. C'est dans ce sillage que le président du Conseil européen, en visite, hier, à Alger, n'a pas manqué de souligner que «l'Algérie est un partenaire fiable pour l'Europe». Dans son éditorial El Djeïch a mis en avant la grande contribution de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et « la restauration de la paix ainsi que son rôle efficace dans la résolution des différents conflits en Afrique». La revue a souligné également que l'Algérie a enregistré, au cours du mois dernier, une présence «remarquable au niveau international», avec la participation de l'ANP, au plus haut niveau, au dixième séminaire sur la sécurité internationale. Cette présence de notre armée dans les rencontres internationales traduit on ne peut plus clair «la justesse de l'approche algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme». Dans son intervention via visioconférence, lors de ce séminaire tenu à Moscou, «en Russie, à la mi-août, le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a plaidé pour la prise en charge des crises en Afrique et dans le monde, note le même éditorial rappelant que le chef d'état-major a mis l'accent sur les «particularismes» des défis sécuritaires auxquels le continent africain, en général, et la région du Sahel, en particulier, sont confrontés. Chanegriha par ailleurs a souligné «la nécessité pour la communauté internationale de prendre conscience de l'importance de la préservation de la sécurité internationale». À une Afrique «confrontée à une situation d'instabilité politique» et économique, en raison de nombreux défis sécuritaires et économiques malgré ses importantes richesses, Saïd Chanegriha a plaidé «la nécessité d'un soutien et d'un accompagnement de la communauté internationale».

Dans ce sillage, le général d'armée a souligné, que grâce à l'approche globale qu'elle a adoptée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, «l'Algérie est devenue un acteur majeur dans la région, source de sécurité et de stabilité et un exemple à suivre en matière de lutte contre le terrorisme». Sur un autre plan, la revue El Djeïch a noté que «l'important succès» obtenu avec l'organisation par l'Algérie des Jeux militaires internationaux (Section aéroportée 2022), reflète la présence «remarquable» de notre pays sur la scène internationale.