Il existe des choix que l'on ne peut imposer sans prendre en considération les discriminations, les tensions et les écarts qu'ils peuvent creuser: la double nationalité, souvent remise en question, reste un problème pour la France. On pointe souvent du doigt celui qui possède une autre culture, un autre passeport... Alors que la future élection présidentielle arrive à grands pas, on constate qu'une partie de la société n'hésite plus à faire valoir ses opinions en se rapprochant directement d'idées d'instrumentalisation politico-électorale, qui se mettent en place comme depuis longtemps déjà, pour instaurer, par exemple: un grand débat plutôt de manière «anxiogène» sur le thème de la binationalité.

Au-delà de quelques conversations usuelles: le terme de binationalité devient presque difficile à évoquer. Face à des partisans parfois sans trop d'états d'âme, qui représentent cette condition d'existence presque comme un drame social conséquent. On perçoit toute la haine qui anime les discours et on ressent fortement à travers leurs mots, ce que certains projettent dans le futur: «Diviser pour mieux régner» telle est leur devise favorite. Effectivement, beaucoup espèrent vouloir détruire coûte que coûte, ce lien fort qui rattache l'étranger de souche à la France: sa binationalité. C'est même devenu un thème récurrent que l'on ne peut ignorer tant ils en font une question difficile à traiter côté politique.

Si l'on prend pour exemple certains militants issus de droite ou d'extrême droite qui eux, se trouvent en plein milieu de terrain, ils ne rassurent aucunement à ce sujet et leurs dérives n'en demeurent pas moins inquiétantes. Mais qu'en est-il pour les binationaux? Il semblerait qu'ils se retrouvent de plus en plus bafoués, jugés dans leur nationalité d'origine. Trop de propos malveillants leur sont destinés, on leur dit que la nationalité française se mérite, et qu'un jour il leur faudra choisir entre leur nationalité d'origine ou la nationalité française. Est-ce donc sérieux? Va-t-on leur demander un jour de le faire? Et que répondront- ils à cela?

Le lien avec les deux pays

Leurs vies sont déjà empruntées dans des sillons de chemins tortueux, mille questions se bousculent en saccades dans leurs têtes, mais aucune réponse ne vient conforter les interrogations qui minent leur esprit. Pourront-ils alors, un jour seulement prétendre être français, à part entière? Que cachent profondément tous ceux qui attendent ce désir de remplacement?

Les binationaux ne peuvent renier leurs origines, leur identité profonde, cette culture transmise de leurs parents qui leur est si chère.

Pourront-'ils faire le sacrifice de ce qu'il leur reste: ce patrimoine génétique qui s'inscrit directement en eux? Cela reste tout simplement impossible à réaliser. Alors comment vont-ils pouvoir s'en sortir? Va-t-on les bannir du rang de la société française, s'ils disent vouloir conserver leur double nationalité? On ne peut pas leur interdire d'être ce qu'ils sont. Ils portent tous en eux leur sang d'origine. Il coule dans leurs veines, irrigue leur coeur et leur cerveau pour leur permettre d'exister sans ne jamais renoncer pour autant à tout l'amour qu'ils portent pour deux nations. Ils sont tous en lien avec deux pays, cela fait partie de leur trajectoire de vie, de leur propre histoire.

Par exemple, si on prend le cas des Algériens: il existe depuis longtemps deux manières d'obtenir la nationalité française.

Il y a ceux qui l'ont acquise en vertu des accords d'Evian, entre 1962 et 1968 (cette double nationalité leur a été imposée). Peut-on réellement leur demander de faire un choix? Alors que l'on sait pertinemment que s'ils renoncent à la double nationalité, l'État algérien ne se proposera pas de devenir le garant intégral de tous leurs droits légitimes (droits sociaux, médicaux, retraite...).

D'une rive à l'autre

Il y a ceux qui l'ont eue après 1968, il s'agit là, le plus souvent d'une demande de naturalisation, dans ce cas; ce sont les personnes qui ont choisi d'acquérir cette nationalité française de leur plein gré.

Pourtant, les binationaux relèvent parfois que leur statut ne les laisse pas profiter de grand-chose, ni ici, ni là-bas. D'une rive à l'autre, alors qu'ils tentent de rester toujours intègres, neutres, de ne garder que le meilleur de leur bagage identitaire, ils ont souvent l'impression que l'on ne retient d'eux, qu'ils sont juste «des étrangers».

Les médias se servent de ce sujet de la binationalité, Éric Zemmour, Marine Le Pen aussi, en font leur cheval de bataille en cette période de campagne. De la droite à l'extrême droite, il semblerait qu'il n'y ait plus qu'un seul pas à franchir pour la validation du retrait de la binationalité pour certains, ou pour mettre un frein aux nombreux immigrés qui tenteraient de se naturaliser. C'est à croire que la parole se libère totalement, en vue de l'enjeu d'une campagne présidentielle, déjà inscrite comme il se doit. Mais que deviendront alors les binationaux, si ces lois se dessinent dans les programmes des candidats à la future élection présidentielle? La démocratie doit-elle adopter une part de cette idéologie haineuse, pour se faire valoir en France? Est-il normal de légitimer ceux qui proposent de mettre à l'écart une partie de la population française, pour la société de demain? Ce n'est pourtant pas parce que l'on s'appelle Mohamed ou Mamadou ou Idriss, que l'on doit devenir un ennemi de la République, surtout pas au pays des Lumières, qui nous parle de liberté, d'égalité et de fraternité.

Être binational, c'est avoir le droit de dire NON à cette espèce de haine raciale qui prend forme indirectement. Être binational, c'est avoir le droit d'exister sans faille, de ne pas être considérés uniquement comme des citoyens de seconde zone, pour qui il semblerait qu'il n'y aurait plus trop de place dans la société française. Il est scandaleux de vouloir priver les gens d'avoir leur liberté de penser. Choquant même d'ambitionner seulement de leur déchirer le coeur de cet amour et cet attachement qu'ils portent pour deux pays.

Les propos violents de beaucoup portent une réelle dynamique de destruction de l'Autre. Il faut aussi cesser de toujours considérer que les binationaux se victimisent en permanence, quand ils subissent le rejet (au même titre souvent, que ceux qui les ont précédés: leurs parents). D'une manière plus pernicieuse, celui-ci s'infiltre dans la vie de tous les jours. C'est d'une tristesse sordide, mais ça existe toujours en 2021, il faut le savoir. La binationalité ne couvre personne, de rien, et ceux qui aspirent à vouloir monter des échelons côté politique, en font une véritable quête de la réussite.

C'est pourquoi il faut oser crier haut et fort: être fièr d'être binational pour ne pas être relégué à un statut insignifiant. On ne peut pas empêcher tout le monde d'exister. Quand bien même, on obligerait les gens à faire un choix de nationalité, il ne serait que purement administratif. Les coeurs quant à eux continueront à vibrer avec passion et à entretenir cette flamme qui brille en eux. La binationalité est un phénomène qui permet souvent de posséder une double culture, si généreuse et riche d'enseignement, c'est un atout considérable que l'on ne peut pas négliger, il ouvre cette possibilité d'intégration, en permettant de toujours rester en liaison avec deux pays.

Linda ABBAS

Binationale, fonctionnaire Territoriale Métropole Lyon