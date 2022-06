L'absence de chiffres est le talon d'Achille de toutes les actions lancées par l'Algérie. Depuis l'indépendance du pays à ce jour, les politiques publiques se sont toujours heurtées à l'absence de statistiques fiables. De fait, l'État a travaillé à tâtons, sur de simples suppositions quant à l'ampleur d'une demande sociale, par-ci, l'offre réelle de l'appareil de production sur tel ou tel autre produit, par-là. Pour remédier à cette «tare congénitale», les très nombreux plans de développement initiés par l'État avaient un goût d'inachevé. Les réalisations sont certes innombrables. Entre routes, autoroutes, hôpitaux et autres universités, l'effort de développement et la volonté d'améliorer le vécu des Algériens sont réels. Sauf que dans beaucoup de cas, les projets sont soit, surdimensionnés soit, au contraire surdimensionnés. On s'est souvent retrouvé face à des infrastructures qui arrivent à saturation au lendemain de leur inauguration, tandis que d'autres tournent des années durant à moins de 50% de leurs capacités. Dans les deux cas, on est forcé de conclure au gaspillage des deniers de l'État ou au mieux à l'incompétence d'une administration, qu'elle soit centrale ou locale, à mener à bien la réalisation d'infrastructures, d'importation d'équipements ou tout simplement de distribution de kits scolaires pour des élèves démunis. Ce tâtonnement, qui fait office de méthode de fonctionnement de l'administration à tous les étages, nourrit la grogne sociale et empêche de capitaliser sur les acquis réalisés. Il est clair que les nombreux dysfonctionnements constatés dans beaucoup de secteurs d'activité a pour origine, une ignorance de la part des décideurs des besoins réels de la société. Des décisions de cessation d'importation de certains produits avaient été prises sur la base de simples déclarations d'opérateurs économiques qui n'étaient même pas en position de garantir un approvisionnement correct du marché. Il s'ensuit des pénuries de produits essentiels qui pourrissent la vie des citoyens, encouragent la spéculation et détériorent l'image de l'État aux yeux de la population. Ce constat vaut pour l'insuffisance de la prise en charge médicale dans certaines régions du pays, la grande difficulté qu'éprouvent pas mal d'Algériens à se transporter et même l'encombrement de certains établissements scolaires au moment où d'autres demeurent déserts. Même les infrastructures destinées à la jeunesse souffrent du même déséquilibre selon que les décideurs aient vu l'utilité ou pas d'un ou plusieurs stades de proximité. Un état des lieux qui ne reflète pas l'ampleur des investissements consentis par les pouvoirs publics dans tous les domaines. L'exemple le plus parlant des conséquences de la non-maîtrise de la donnée statistique tient principalement aux annonces catastrophistes sur l'économie du pays qui ne se réalisent jamais. Il est évident, à voir la résilience de l'économie nationale, que les chiffres sur lesquels travaillent les «experts» ne reflètent pas la réalité de terrain. Pronostiquant l'effondrement du pays après la crise pétrolière de 2014 où l'Algérie avait perdu la moitié de ses revenus en devises, les observateurs s'étaient finalement totalement trompés. Le pays dispose forcément de ressources qui ne sont pas répertoriées. Et ce sont ces «zones d'ombre» de la statistique qui réduisent de l'efficacité de l'action publique, à travers l'éclatement de pénurie subite ou l'ignorance de moyens bel et bien existants, mais pas du tout exploités. Pour toutes ces raisons, un recensement général de la population constitue un précieux indicateur pour les gestionnaires publics dans l'ensemble des secteurs d'activité. Affiné, cet outil incontournable est à même de permettre à des investisseurs de dimensionner leur investissement et partant, gagner du temps et de l'argent. En face, la société, dont les besoins s'en trouvent identifiés sera plus sereine. Une politique équilibrée, à tout point de vue, ne peut être conduite sans des données statistiques fiables et actualisées. La première conséquence d'une maîtrise des chiffres est une sensible baisse de la grogne sociale et par voie de conséquence, une productivité en hausse. C'est ce dont a cruellement besoin l'Algérie pour stabiliser sa situation socio-économique.

Le président de la République qui, au tout début de son mandat, a mesuré l'importance du chantier a dédié un ministère à la numérisation, étape incontournable pour la réussite du «chiffrage» des points forts et des points faibles du pays.