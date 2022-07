Le président de la République a donné, hier, à Alger, le coup d'envoi du défilé militaire célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance. Dans l'allocution qu'il a prononcée à l'occasion, il a souligné l'importance de pareilles démonstrations qui, en plus de conférer un «cachet exceptionnel» à l'évènement lui-même, transmet aux Algériens un message on ne peut plus clair quant à l'avènement d'une ère nouvelle. Le chef de l'État, n'a pas manqué de préciser dans son discours, que ce défilé intervient à un moment où «le pays, avec ses institutions et instances constitutionnelles, est arrivé à une étape où se dessinent les contours d'une Algérie confiante en son avenir».

Les festivités d'hier qui ont touché les 58 wilayas, avec en prime des feux d'artifice aux quatre coins du pays, actent donc l'entrée du pays dans une nouvelle ère. Le propos n'est certainement pas cosmétique et le chef de l'État en prend la mesure du challenge. «À cette occasion, je soutiens de nouveau que nous sommes, tous, quels que soient nos niveaux de responsabilité, appelés en cette conjoncture parsemée de défis», dira-t-il, comme pour souligner que la nouvelle Algérie n'est pas un slogan creux, mais engage l'ensemble de la Communauté nationale. Il s'agit pour tous de «contribuer à la consolidation des fondements de l'État des institutions et de droit, un État au sein duquel seront consacrés l'esprit de citoyenneté et les valeurs de solidarité et au sein duquel le sens du devoir national s'enracine», a-t-il tenu à préciser.

Une date comme celle de l'indépendance, au même titre que le rendez-vous annuel avec le déclenchement de la guerre de Libération nationale, constituent pour le président Tebboune autant de «haltes qui témoignent de la fidélité aux chouhada et au legs glorieux de Novembre». Le défilé d'hier et les autres célébrations et commémorations d'évènements historiques majeurs dans la vie de la Nation sont «des repères qui guident pour servir notre Patrie et notre peuple digne», a-t-il poursuivi.

Dans toutes ces occasions, les empreintes de l'ALN et de l'ANP y sont gravées comme faisant partie des éléments constitutifs de l'État algérien moderne. Aussi, le président de la République, a au nom de l'ensemble de la société, exprimé toute la gratitude et la considération que la nation voue à l'ANP, «bouclier de l'Algérie et digne héritière de l'Armée de Libération nationale». «Nous observons avec fierté les immenses acquis et réalisations», affirme-t-il. Annonçant ce qui allait suivre comme démonstration de puissance de l'armée algérienne, Abdelmadjid Tebboune retient «ces moments hautement symboliques», pour constater au même titre que le peuple algérien «le haut niveau de professionnalisme et de maîtrise des sciences et techniques militaires atteint par notre solide armée.» En sa qualité de chef suprême des Forces armées, le Président était sans doute fier de ce «moment qui incarne également la fidélité aux martyrs et au message éternel de Novembre». L'ensemble des Algériens d'ici et d'ailleurs et en toutes circonstances ont en partage le serment fait aux chouhada et en cela l'ANP en est l'une des gardiennes. Elle «est en cohésion avec le peuple, gagnant en dignité et en élévation, de par la place qu'elle occupe dans le coeur de la Nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et affiliés à l'armée», a souligné le président de la République. Cette armée n'est pas une idée ou un idéale. C'est un combat au quotidien mené par de «vaillants soldats stationnés aux frontières et les aigles qui protègent nos espaces aériens, ainsi que les gardiens de notre espace maritime», que le chef de l'État a tenu à saluer.

Enfin, avant de remercier les invités de marque qui ont partagé la joie des Algériens, Abdelmadjid Tebboune a félicité les Algériens pour cette fête qui constitue «la flamme de la Gloire dans le ciel de l'Algérie et le flambeau de la fierté sur sa terre pure».