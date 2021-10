Annoncées en grande pompe comme des joyaux architecturaux, ces nouvelles villes, qui avaient été pensées pour désengorger les grandes métropoles, la capitale notamment, et offrir un cadre de vie de qualité, souffrent de déficit d'infrastructures et ne sont que l'ombre d'elles-mêmes, des cités dortoirs. Les dernières pluies les ont montrées en un bien triste état. Certaines d'entre elles avaient carrément les pieds dans l'eau, mettant en exergue la défaillance des travaux d'assainissement, une tare que traînent la plupart des villes du pays, qui, à la moindre averse persistante, voient leurs rues et leurs ruelles se transformer en oueds. Ce n'est, cependant, pas l'unique souci de ces réalisations de haut standing, qui avaient fière allure lorsqu'elles étaient au stade de projets. Des réalisations, beaucoup plus modestes, sont encore en souffrance, à l'instar de la viabilisation de certains sites et font état d'un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Est-ce par manque de savoir-faire? La réalisation de ces villes, censées être de première génération, excédait-elle les moyens de leurs promoteurs? Autant de questions qui s'imposent. Ce qui n'empêche pas de faire un constat d'échec retentissant. Ces nouvelles villes, ces pôles urbains d'exception, sont des ratés. Leur environnement, leur biotope, sont truffés de parasites. Ce qui n'a pas favorisé leur croissance. La toute récente intervention du premier responsable du secteur en dit long, sur ces projets de premier plan, contrariés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a ordonné la mise en place d'un échéancier pour la réalisation et le suivi des projets d'investissement dans les nouvelles villes et la levée de toutes les contraintes administratives liées au foncier, aux contrats et autorisations, lors d'une réunion technique, tenue mardi, au siège du ministère, avec les directeurs des nouvelles villes de Boughezoul (Djelfa), Bouinan (Blida) et Sidi Abdellah (Alger), a indiqué un communiqué du ministère. La ville nouvelle de Sidi Abdellah, située à 25 km à l'ouest d'Alger, a été lancée au milieu des années 1990, avec pour but de désengorger la capitale. Le projet, présenté comme une technopole, a accumulé beaucoup de retard. Il est censé accueillir 30 000 logements, autour du projet stratégique du «cyberparc», note un billet publié sur Rural-M, études sur la ville. La ville nouvelle de Bouinan est, quant à elle, prévue à 50 km d'Alger, à l'emplacement de l'actuel village du même nom, dans la wilaya de Blida, en contrebas de la montagne de Chréa. Le projet prévoit 32 000 logements, tous types confondus, pour 150 000 habitants, ainsi qu'un complexe sportif géant, un centre de business international et d'autres structures socio-économiques. Le projet de la ville nouvelle de Boughezoul est, pour sa part, le plus ancien. Il a été reporté maintes fois depuis les années 1980. Située à 170 km d'Alger, au sud de la wilaya de Médéa, elle fut d'abord présentée comme l'éventuelle future capitale du pays. Pratiquement abandonné, le projet a été ressorti des tiroirs en 2004, avec l'ambition d'en faire un centre d'excellence où domine le tertiaire supérieur pour le développement des hautes technologies, la biotechnologie et les énergies renouvelables. Le successeur de Kamel Nasri a appelé à accélérer la cadence de réalisation des projets d'investissement dans ces nouvelles villes, notamment les pôles d'investissement, créateurs de richesses et d'emplois. Cela sera-t-il suffisant pour les sortir de la gadoue? La question est posée. Beaucoup d'eau aura, incontestablement, coulé sous les ponts, avant qu'elles n'atteignent le rang auquel on veut les élever.