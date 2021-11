Le problème se posait depuis bien longtemps, avant la pandémie de Covid-19. L'artisanat peine à se développer.

Les raisons sont nombreuses. Un avis partagé aussi bien par les artisans que par les spécialistes du secteur. Pour connaître les raisons de cette léthargie, L'Expression s'est rendu dans les milieux concernés dont l'envie de perpétuer leur savoir-faire est grande, en dépit du manque de moyens. Questionnés, nombre d'artisans affirmaient que les moyens

financiers ne suffisent point devant les obstacles, nombreux et insurmontables. Tout est question de volonté politique et de stratégie prenant en compte tous les aspects de la problématique du développement de l'artisanat et des produits du terroir dans notre pays. Parmi les problèmes cités avec insistance, figure l'absence de circuits commerciaux légaux spécialisés et bien huilés.

En outre, le secteur est paralysé, de l'intérieur, par des lois pour le moins surréalistes et complètement déconnectées. Tout un monde sépare les artisans des concepteurs de la législation en vigueur. «Vous imaginez un peu une loi qui vous interdit de développer votre métier et votre activité commerciale», fait savoir Abdennour, un artisan de Tigzirt, qui précise qu'il s'agit de la loi 69/01 qui stipule que «l'artisan n'a pas le droit d'embaucher des ouvriers, même si son commerce marche très bien. Il ne peut prendre que des membres de sa famille et des stagiaires. Ni plus ni moins».

Le même locuteur affirme qu' «il ne possède aucun enregistrement ni aucune déclaration. Je travaille au noir, depuis que j'ai été confronté à cette loi». Pour mieux comprendre l'origine de cet obstacle insurmontable, on a pris attache avec d'autres artisans. Nous avons rencontré des artisans qui ont tenté de contourner ce problème, en créant des coopératives mais qui se sont heurtés à un problème aussi grand que ladite loi.

«Nous sommes encerclés par des lois qui tuent le métier, au lieu de l'organiser. Nous avons tenté de créer une coopérative, mais nous nous sommes retrouvés face à une double fiscalisation», affirme un autre artisan potier qui regrette l'inexistence de coopérative, du fait que les artisans se retrouvent obligés de s'acquitter de deux impositions, l'une pour l'activité et l'autre pour la coopérative.

Enfin, après ce survol de la situation juridique de l'artisanat, il a été constaté, de l'avis de tous les artisans, que les lois régissant ce secteur sont complètement dépassées par le temps.

«Les responsables qui prétendent vouloir développer l'artisanat doivent, en premier lieu, milité pour une réforme du cadre juridique déconnecté de la réalité. Sans quoi, aucune politique ne peut réussir», affirme Mourad, un artisan bijoutier qui n'a pas voulu parler d'autres problèmes rencontrés, ceux-ci étant déjà suffisants pour tuer l'artisanat.