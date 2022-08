La rentrée sociale 2022/2023 s'annonce particulièrement importante tant sur le plan politico-économique, que sur le plan social. Et pour cause, plusieurs dossiers chauds, pour ne pas dire chantiers structurels, sont pendants sur la table du gouvernement algérien. Il est vrai que l'embellie financière due aux rentrées subsidiaires des hydrocarbures, grâce à la hausse fulgurante des prix du gaz et ceux du pétrole, ont permis un sursis au Trésor public et élargi le champ d'action du gouvernement. Toutefois, cela ne saurait occulter la nécessité d'aborder les questions qui fâchent, à savoir les réformes structurelles de l'économie nationale et, par ricochet les dossiers à fort impact social.

Dans ce décor déjà planté à la veille d'une rentrée, à tout le moins, différente à tous points de vue, une question fondamentalement cruciale revient avec acuité. Il s'agit de l'urgence d'instituer les cadres conjoints de concertation et de dialogue usuels considérés, à juste titre, comme outil d'aide à la décision. Tel le cas du pacte économique et social (PES), qui se trouve être l'espace recommandé et approprié pour la concertation autour des grandes questions économiques et celles sociales. Cela fait des années que les discussions organisées autour d'un cadre approprié ne se sont pas effectuées. Sur injonction du président de la République, des conclaves importants autour des grands axes de travail sectoriels ont été organisés. C'est le cas de la conférence nationale de la relance industrielle, la conférence nationale sur le système de la santé, la numérisation, les énergies renouvelables, etc.

Néanmoins, il va sans dire que les sujets structurants de l'économie nationale et de la société doivent faire l'objet d'une concertation permanente, fonctionnelle et organisationnelle. Le président de la République avait déjà amorcé, ce qui semble être un dialogue national autour des grandes questions, et a même annoncé la mise en place de commissions, dont une pour le projet politique de rassemblement et une autre pour la révision du fameux dossier des subventions et des transferts sociaux. Pour la première fois, en plus des économistes, partenaires sociaux et opérateurs économiques, cette dernière commission englobera des personnalités nationales et des partis politiques.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que les décisions du président de la République, prises sur la base de la feuille de route politique de ses 54 engagements électoraux, ont apporté leurs premiers fruits à différents niveaux. Il n'y a qu'à voir la dynamique qui couve à l'export où les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, sur le plan social, l'institution d'une allocation chômage, la hausse du point indiciaire, ainsi que les allégements fiscaux sur les salaires, à travers l'IRG, bien que symboliques, ont contribué à améliorer, un tant soit peu, le pouvoir d'achat des petites et moyennes bourses. Aussi, la décision annoncée, il y à peine quatre jours, des revalorisations salariales et de l'allocation chômage ont de quoi réjouir les ménages, les travailleurs et les jeunes chômeurs.

Cela, pour ne citer que ces chapitres importants pour la paix et la stabilité sociale, surtout dans cette conjoncture régionale et mondiale particulièrement sensible.