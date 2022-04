Plus de 171 tonnes de bananes emballées dans 9 520 cartons de banane ont été saisis vendredi, dans le wilaya de Boumerdès, affirme un communiqué de la cour de justice de Boumerdès. Cette énorme quantité saisie a été découverte lors de la perquisition d'un entrepôt privé dans la commune de Khemis El Khechna, située à l'ouest de la wilaya, a souligné le tribunal. «Un individu a été arrêté par les services de sécurité de la wilaya de Boumerdès, à la suite de la perquisition des lieux», a précisé ledit document. Le mis en cause dans cette affaire est poursuivit pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment «spéculation illégale», «non-facturation» et «pratiques commerciales frauduleuses», a fait savoir la même source.

Des agissements malhonnêtes qui sont monnaie courante, le but étant de manipuler l'offre et la demande, afin de spéculer sur les prix de ce fruit exotique et de le commercialiser à des prix exorbitants. Les saisies record opérées dernièrement illustrent l'ampleur de ce phénomène sévèrement puni par la loi. 1 243 tonnes de bananes ont été saisies au niveau des wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et Chlef, il y a de cela quelques jours. En dépit du durcissement des lois contre l'informel et la spéculation, ces pratiques illégales perdurent. En plus de ceux qui concernent les produits destinés à la spéculation, le Ramadhan 2022 est celui des saisies record de la nourriture impropre à la consommation. Des saisies de diverses quantités de produits avariés sont opérées presque chaque jour que Dieu fait. Plus de 6 quintaux de diverses denrées alimentaires ont été fraîchement saisis à Annaba. Aussi, 12,7 tonnes de produits alimentaires ont été saisies durant la première moitié du mois de Ramadhan dans la même wilaya.

Les impitoyables vendeurs indélicats sont partout. D'importantes quantités de produits alimentaires avariés, dont de la viande rouge et blanche, ont été saisies la semaine dernière, à Béjaïa. Près de trois quintaux de poulets ont, en effet, été confisqués à Amizour par les éléments de la Gendarmerie nationale. 165,7 kg de viande avariée qui ont été découverts dans un magasin privé, à Ouzellaguen, dans la même wilaya. Toujours à Béjaïa, 432 kilogrammes de viande blanche impropre à la consommation ont été proposés à la vente au marché de l'Edimco.

À chaque fois que les commerçants bougent, les services compétents répondent présent. Mais il semblerait qu'ils ne peuvent pas faire plus! Cela, du fait que le marché informel de la viande est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Ce qui donne du fil à retordre aux services compétents chargés de la lutte contre des milliers de vendeurs clandestins. Le Ramadhan aiguise l'appétit des commerçants malhonnêtes qui s'adonnent à tous les trafics illégaux. Le poisson est également au coeur des scandales alimentaires qui secouent le mois sacré. 109 kilos de poissons impropres à la consommation, dont 92 kilos de crevette royale ont été confisqués mercredi dernier à la commune de Bir El-Djir, à Oran. La marchandise a été arrosée avec du nitrate de sodium, appelé également l'eau de conservation des cadavres. Un produit hautement dangereux pour la santé. Un produit hautement cancérigène utilisé pour prolonger la durée de conservation du poisson.

Les viandes ne sont pas les seuls aliments qui font l'objet de supercherie. La liste englobe même les fromages et les boissons qui envahissent les rues durant le mois sacré. Les vendeurs à la sauvette étalent à même le sol des produits non seulement périssables, mais dont on ignore l'origine. Il y a une réelle menace sur la santé publique.

Les interventions de contrôle effectuées durant les dix premiers jours du Ramadhan ont permis la saisie de 150,26 tonnes et 51 litres de marchandises représentant une valeur totale de plus de 140 millions DA.