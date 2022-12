Elles sont les ambassadrices par excellence du produit made in Algeria. Elles, ce sont ces entreprises spécialisées dans l'électronique et l'électroménager et qui gagnent le terrain de l'export grâce à un management décomplexé. Elles reviennent avec force aux affaires, après une éclipse imposée par la crise sanitaire. Ce retour est béni par un climat des affaires, particulièrement assaini par les plus hautes autorités de l'État. Pas plus tard que ces dernières quarante-huit heures, certaines ont fait la Une des médias nationaux en lançant de nouveaux produits à la pointe de la technologie, citons l'exemple d'Iiris qui annonce le lancement d'une nouvelle gamme de téléviseurs «Google TV»; une première en Algérie laquelle traduit une politique résolue de conquête des marchés, national et international. «C'est un passage à une vitesse supérieure en terme de positionnement au niveau national et à l'international, parce que nos produits seront également exportés à l'étranger, y compris aux USA», a déclaré, à juste titre, le P-DG d'Iris, Djamel Guidoum. Iris dispose de showrooms dans les pays voisins comme la Tunisie et la Libye et en ouvrira d'autres bientôt à Nouakchott, en Mauritanie. Citons ici l'autre entreprise de même vocation et qui s'est remarquablement déployée à l'international. Elle n'est autre que Bomare Company plus connue sous le nom commercial de ses produits par Stream system. Celle-ci a arraché haut la main, le trophée European CEO Awards 2021 et élue, à travers son Directeur Général Ali Boumédiene, «Meilleur Entrepreneur algérien 2021» par le célèbre magazine European CEO. Bomare Company exporte déjà ses produits vers de nombreux pays africains, dont l'Afrique du Sud et européens, dont l'Espagne, le Portugal, l'Italie et bientôt l'Allemagne. Elle compte produire 7,5 millions de téléviseurs, avec un large ratio destiné à l'export, soit 90%, ce qui traduit son ambition de conquérir des espaces commerciaux outre atlantique. Pour atteindre ses objectifs à l'export, Bomare Company veille à développer un écosystème de start-up et investit énormément dans l'innovation.

Notons que l'université Saâd Dahlab, de Blida, et Bomare Company, en partenariat avec l'université de New York, ont lancé un Master professionnel à destination d'une vingtaine d'étudiants algériens. En arrière plan de ce partenariat figure l'objectif de fabriquer des composants électroniques, notamment dans la branche des téléviseurs à écrans plats, ici en Algérie, au lieu d'importer ces composants de Corée ou de Chine. Figure enfin Condor Electronics, la société algérienne spécialisée dans l'industrie électronique et électroménagère et qui ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires annuel à l'export de 200 millions de dollars à l'horizon 2025. Condor a pour objectif d'augmenter à 20% son chiffre d'affaires à l'exportation, par rapport à son chiffre d'affaires global, pour atteindre les 200 millions de dollars d'ici 2025. Condor a réalisé 80 millions de dollars d'exportation durant les trois dernières années. Rappelons qu'à l'issue des derniers travaux du Forum de l'Export, le Premier ministre Aimene Benabderrahmane a rappelé que les exportations hors hydrocarbures sont en passe d'atteindre 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours au moment où le gouvernement tend à augmenter ce volume des exportations à 10 milliards de dollars en 2023. Benabderrahmane estime que «cet effort national est désormais une réalité concrète, après avoir été par le passé, une simple illusion».