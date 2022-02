Les clivages et l'impasse semblent bien envelopper les différentes «sensibilités» et microcosmes se dissimulant derrière le Mouvement populaire du 22 février, à l'étranger en général et en France, en particulier. Une guerre, entre les frères ennemis, bat son plein. C'est la réalité des luttes intestines sur les réseaux sociaux pour glaner plus de rente sur le dos des crédules qui croient aux balivernes de ses pseudos militants. La bataille s'annonce très rude sur la Toile entre ceux qui se prenaient pour un exemple et un modèle pour un changement dont les principes et les valeurs sont le référentiel essentiel. Ceux qui aiment se faire qualifier de «Ahrar» s'échangent des insultes et des accusations gravissimes allant jusqu'à des liens avec les officines et les services de renseignement étrangers.

La diaspora ne sait plus à quel saint se vouer, ni comment sortir de l'impasse dans laquelle elle est plongée. Des pratiques dignes du fascisme se font exprimer contre ceux qui n'adhèrent pas à la démarche des forces obscurantistes qui ont squatté le Mouvement populaire du 22 février à l'étranger.

Les tenants de cette approche fascisante onta terminé leur sale besogne consistant à faire disperser les rangs et chasser ceux qui ne partagent pas la même conception du changement que celle prônée par eux.

Mais le pire, c'est que une fois la chasse menée contre ceux qui ne voulaient pas s'inscrire dans leur démarche obscurantiste,s'est achevée, les tenants de la fascisation tous azimuts se sont retournés contre leurs groupes en se livrant à une série d'attaques sur les réseaux sociaux et des lives où l'insulte et l'accusation de traîtrise et de lâcheté sont délivrées à haute voix contre ceux qui étaient, dans un temps pas si lointain, des «Ahrar» et les «précurseurs» du Mouvement populaire du 22 février.

Les Algériens et les Algériennes qui ont adhéré à la démarche de ces pseudos «militants» ont été trahis par ces personnes qui passent maintenant leur temps à échanger des accusations et des insultes.

Il s'agit d'une véritable anthropophagie qui se propage telle une traînée de poudre au sein de ces forces occultes dont l'objectif n'était pas d'apporter des alternatives et des solutions pour un changement politique, mais bel et bien des éléments à la solde des officines étrangères et des services de renseignement tels que le Makhzen et tutti quanti. Ces semblants de«militants» pour le changement dans le pays se donnent l'occasion en plein jour de se faire déplumer par les leurs en lavant leur linge sale en direct via des lives à qui veut entendre. Ceux que beaucoup d'Algériens considéraient comme les porte-voix de la liberté et le changement, sont présentés, aujourd'hui, comme étant des «éléments à la solde des forces étrangères» servant un agenda de la «Issaba» qu'ils dénonçaient lors du soulèvement populaire du 22 février 2019. Alors que les «Ahrar» se font accuser mutuellement qu'ils appartiennent à un clan contre un autre clan.

Comble de l'ironie.., ceux qui ont monopolisé pendant deux années la Toile et les réseaux sociaux en se présentant comme des leaders d'un changement et exigeant un «Etat civil et non militaire»,se sont avèrés des instruments et des outils actionnés par des nébuleuses et des forces occultes aux agendas servant les calculs sordides des groupes d'intérêts et des forces extra-constitutionnelles.

À l'aune de l'An 3 de l'émergence de l'élan historique du 22 février, les choses commencent à se faire connaître et les vérités s'expriment avec clarté et netteté.

Qui aurait cru que la guerre de la Toile n'était autre qu'une grossière manipulation que les forces obscurantistes exploitaient dans le but de servir un agenda macabre et aux relents visant la déstabilisation du pays rien que pour s'enrichir et faire le «buzz» sur le dos des Algériens et des Algériennes qui croyaient mordicus à leurs «historiettes» et leurs balivernes.