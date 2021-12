La ville de Bejaia et ses quatre contrées ne sont pas restées en marge de l'événement célébré par tous les Algériens à travers tout le pays. Le vide, qui a caractérisé la ville durant toute la durée de la rencontre qui opposait les Verts aux Tunisiens, a été remplacé au coup de sifflet final par des scènes de liesse indescriptibles. Les Bedjaouis étaient sortis pour fêter une victoire arrachée par les Fennecs dans une bataille, qui singularisait le courage et la détermination des verts. « C'est la décompression après plus de cent-vingt minutes d'attente», commente cette dame à la sortie de son immeuble à Nacéria. Avec sa fille, elle ne pouvait en aucun cas rater cette joie qui dénote un véritable sentiment de fierté.

Durant toute la durée du match, les cafés, les restaurants et autres étaient pleins à craquer. Dans les foyers, c'était la concentration totale. Tous attendaient le moment opportun pour faire éclater leur joie avec une victoire méritée après un parcours exemplaire de l'équipe A'. Au niveau de la gare ferroviaire, ce sont les occupants des restaurants qui entrent les premiers en scène. Le boulevard Mustapha Benboulaid était noir de monde. Dans la calme tout ce beau monde joyeux, tente de parvenir au centre-ville. Un centre-ville déjà envahi par les supportrices et les supporters de l'équipe nationale. En un laps de temps, les grands boulevards de la ville sont remplis de monde et la circulation n'allait pas tarder à se bloquer partout dans la ville. Boulevard Amirouche, celui de la liberté et plus loin celui de l'ALN jusqu'à Ihhadaden, il était pratiquement impossible de bouger. Aux entrées de la ville de Bejaia, par Birslam au sud et le pont Skala à l'est, des centaines de véhicules affluaient vers la capitale de Hammadites, déjà submergée.

La victoire de notre équipe nationale contre la Tunisie en finale de la Coupe arabe a été fortement célébrée à Bejaia. De nombreux supporters des verts se sont réunis dans les plus importants carrefours de la ville brandissant l'emblème national. Des fumigènes, des pétards se sont mêlés aux chants de l'équipe nationale dans une ferveur qui n'a de valeur que celle vécue lors de la dernière finale de la coupe d'Afrique.

Les supporters étaient tous vêtus du drapeau algérien arpentant à pied ou en voiture les artères de la capitale de la Soummam avec des coups de klaxons et chants en série pour fêter le premier titre de l'histoire de l'équipe nationale dans cette compétition. C'était la joie. Une joie sans incidents si on excepte quelques dérapages de motos, qui n'ont pas trop fait de blessés.