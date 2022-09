Région touristique par excellence, on n’imagine pas la wilaya de Béjaïa rater le rendez-vous de la célébration de la Journée mondiale du tourisme coïncidant chaque année avec la date du 27 septembre. Même si la participation des différents opérateurs intervenant dans ce secteur n’a pas été à la hauteur des attentes, il reste que la wilaya a marqué le point en initiant à l’occasion une manifestation au niveau de la Maison de l’arisant à Sid Ali Lebhar. Cette manifestation a été marquée par une projection vidéo, œuvre de l’association « Assirem Gouraya », ayant pour thème « le produit local comme vecteur touristique ». Pour sa part, la direction du tourisme de la wilaya de Béjaïa a organisé sur le même lieu une exposition portant sur les produits du terroir. Une célébration, qui a été rehaussée par une délégation officielle conduite par le wali de Béjaïa.

Côté opérateurs, seul un hôtel a répondu présent. Il s’agit de l’hôtel Raya, situé au cœur de la station balnéaire de Tichy, la plus prisée en période estivale à Béjaïa. Tout comme deux agences de voyages seulement Fly voyages et Méditerranée voyages ont pris part à l’exposition. Parmi les associations culturelles ayant un lien ombilical avec le tourisme figure Assirem Goiuraya, qui a confectionné la video montrant le savoir-faire local, qui peut être exploité dans le domaine touristique, avoue son président Rabah Amar. L’on s’interroge toutefois sur l’absence des autres opérateurs intervenant dans le secteur du tourisme. Ils sont pourtant nombreux. Autant pour les voyagistes que pour les hébergeurs, leur absence a laissé perplexes plus d’un qui n’ont pas été informés ou invités à prendre part.

À signaler la présence habituelle du Parc national de Gouraya « PNG », qui a présenté la faune et la flore locales. Visité récemment par l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, lors d’un passrge effectué dans la wilaya de Béjaïa dans le but de promouvoir le potentiel des relations commerciales et culturelles entre les États-Unis et l’Algérie, ce parc est désormais classé en Zone importante pour les plantes (ZIP). Tout comme la validation du projet de l’aire marine protégée de Béjaïa , qui a vu le jour grâce à la mobilisation de la société civile à sa tête l’association Ardh. Ce sont quelques petites infirmations que nous avons recueillies sur place en marge de cette célébration qui s’est limitée à sa symbolique.