Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage. En effet, lors de la rencontre gouvernement -wali qui s'est tenue, aujourd'hui, au Palais des nations, le chef de l'État a réaffirmé cet engagement qu'il avait annoncé au mois de juillet dernier. Le président Tebboune a donné rendez-vous aux Algériens pour 2023. «L'entrée en vigueur de cette décision se fera au mois de janvier prochain», a-t-il assuré dans son discours. Dans le même sillage, il annonce que les pensions des retraités connaîtront également une augmentation. En outre, le président de la République est revenu sur l'épineux dossier des zones d'ombre. Il a donné aux walis jusqu'au début de l'année prochaine afin de plier définitivement ce dossier. Enfin, le premier magistrat du pays a demandé à ce que les importations de blé de l'Algérie soient réduites le plus vite possible. Il s'est insurgé sur le fait qu'un pays aussi grand que l'Algérie continue de dépendre de l'étranger pour cet aliment vital. Il a tracé comme objectif d'atteindre une production de 9000 tonnes par an, demandant aux walis de s'impliquer personnellement dans cette nouvelle bataille.