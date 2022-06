Devant comparaître, hier, devant la deuxième chambre pénale près la cour d'Alger, le procès en appel de l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi a été reporté au 29 juin prochain.Les accusés sont poursuivis pour les chefs d'inculpation d' «abus de fonction», «octroi d'indus avantages» et «dilapidation de deniers publics». Le 2 avril dernier, Khalida Toumi a été condamnée, en première instance, par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 DA. Une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 DA a été prononcée à l'encontre de l'ancien inspecteur général du ministère de la Culture, Abdelhamid Benblidia. L'ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, Abdelhakim Miloud a été condamné à deux ans de prison ferme avec une amende de 100 000 DA. Le tribunal a ordonné la levée de la saisie des biens immobiliers gelés et condamné les accusés à verser au Trésor public la somme de 100 000 DA à titre de réparation des dommages qu'il a subis. Le dossier présenté à la justice se rapporte aux manifestations de «Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011», «le Festival panafricain en 2009», et la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe en 2007». Incarcérée depuis décembre 2019, Khalida Toumi a clamé haut et fort qu' elle est une «détenue politique» et qu'elle n' a jamais appartenu à la «Issaba», aux pratiques et dérives de laquelle elle s'est solennellement opposée. Pour rappel, la défense avait accusé «Saïd Bouteflika, conseiller et frère cadet du président déchu, ainsi que l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh d'être derrière cette affaire ou la cabale judiciaire ayant ciblé Khalida Toumi, qui a quitté le département de la culture en 2014», en représailles à sa participation à l'initiative des 19 personnalités ayant adressé une lettre ouverte au président de la République en 2015, lui demandant de les recevoir pour lui exposer leur inquiétude face à l'accaparement du pouvoir par une bande mafieuse illégitime...».