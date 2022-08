Fin d'un suspense qui a tenu en haleine l'écrasante majorité de la population algérienne. Le Conseil des ministres réuni, hier, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a fixé la date de la rentrée scolaire 2022/2023 au mercredi 21 septembre 2022. Un ouf de soulagement aussi bien pour les parents que les enseignants désorientés par le flou qui entourait l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année que constitue le retour des élèves en classe. D'autres mesures ont été prises lors de ce même Conseil des ministres au sujet de l'école et de cette rentrée particulière. Particulière dans la mesure où elle consacre un retour aux cours en présentiel après trois années de restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Cette décision n'a pas été définitivement actée. Le Président a instruit le ministère de l'Éducation et celui de la santé de se concerter avec les enseignants et les parents d'élèves en vue de trouver la meilleure formule pour un retour à la normale. Une décision très attendue et souhaitée par les parents et les enseignants et portant sur l'allégement du cartable. Une véritable épine dorsale et c'est le cas de le dire pour les élèves supportant à longueur de journée un poids jugé par tous les spécialistes excessif par rapport à leur âge. Le Président s'est également penché sur la distribution des manuels scolaires. Aussi a-t-il demandé l'adoption d'une nouvelle approche dans cette distribution. Dans ce même chapitre du livre, il a mis l'accent sur la nécessité d'éloigner les programmes scolaires des interférences politiques. On a vu par le passé les dégâts occasionnés sur l'école et les programmes par des polémiques stériles sciemment entretenues par des chapelles politiques hostiles à une école moderne ouverte sur le monde. Le président Tebboune a toujours insisté sur cet aspect qu'il considère capital dans tout système éducatif qui se veut ambitieux dans la construction des futures générations. De même qu'il a instruit le ministre de l'Éducation nationale à mener avec rigueur les préparatifs pour l'enseignement de la langue anglaise à partir de la troisième année durant cette même rentrée scolaire. On se rappelle également des réticences qui ont accompagné cette annonce, tant la durée était courte. Cela étant, l'annonce de la date de la rentrée permettra de libérer bien des énergies. D' autant plus que la rentrée des classes ne constitue pas le seul point de stress. Les prix des fournitures scolaires ont plus que triplé. Pour les parents, la seule alternative est sans conteste le recours aux marchés de proximité.