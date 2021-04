C'est une annonce de taille, celle faite par le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, hier sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, déclarant: «D'après Saidal, les experts et les différentes analyses que nous avons mis en place, le vaccin Spoutnik sera prêt le mois de septembre prochain, ce projet est accompagné par le Fonds russe et aussi par des laboratoires qui fabriquent déjà le Spoutnik dans d'autres pays.» À ce titre, Benbahmed est longuement revenu sur le lancement de cette production, précisant «nous travaillons d'arrache-pied sur le transfert de technologie que nous a offert le Fonds russe, et nous sommes accompagnés par des laboratoires qui produisent déjà le Spoutnik, je parle des laboratoires indiens, qui nous aident dans cette reproductibilité que nous avons mise en place». Dans cet ordre d'idées le ministre est revenu sur l'importance de cette coopération et son impact sur la souveraineté sanitaire de l'Algérie, «avec la production de ce vaccin, l'Algérie sera intégrée dans la production mondiale de ce vaccin, et aura toute sa part et sa responsabilité pour pouvoir vacciner les populations de son continent. nous sommes conscients du défi technique et on sera au rendez-vous». Revenant sur l‘annonce faite récemment par le président de la République, relative à la réduction de 800 millions de dollars sur la facture d'importation de médicaments, Benbahmed a évoqué en plus de l'augmentation de la production, la mise en place d'une batterie d'instruments réglementaires, qui permettront d'expliquer, la nouvelle stratégie de production pharmaceutique.