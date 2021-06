A vos bourse! Les véhicules neufs arrivent. Les premiers devront atterrir en Algérie au plus tôt au mois d'août. Le début du processus de l'attribution des agréments est imminent. En effet, les premiers agréments, pour démarrer l'activité d'importation des véhicules neufs, seront accordés dès la semaine prochaine. Ces derniers seront octroyés à compter du 5 juillet 2021. Les opérateurs économiques répondant aux exigences du cahier des charges pourront ainsi exercer de nouveau leur activité. C'est ce que révèle le responsable du secrétariat technique des deux comités chargés de la construction automobile et des concessionnaires de véhicules neufs au niveau du ministère de l'Industrie, Mohamed Djebili, lors de son intervention sur le plateau d'Echourouk TV. De ce fait, le même responsable a révélé qu'à l'heure actuelle son département a reçu 26 dossiers pour l'importation de véhicules dont six concernent les voitures de tourisme, quatre pour les camions et quatre pour les bus.

À cet égard, le même intervenant a estimé que l'importation directe de véhicules est économiquement plus efficace que leur montage. À ce sujet, le même intervenant a noté que chaque jour environ 35 dossiers d'opérateurs économiques pour l'importation de véhicules sont réceptionnés. Toutefois, la majorité d'entre eux ne remplit pas les conditions requises. Parmi les opérateurs économiques ayant déposé leur dossier d'agrément, des sources citent l'homme d'affaires Abdelhamid Achaïbou qui a décroché un nouveau contrat de partenariat avec la firme japonaise Suzuki. De ce fait, le département de Mohamed Bacha se doit, en aval, de régler le problème de la répartition des quotas entre les importateurs automobile. De ce fait, la tutelle prévoit l'installation d'une nouvelle commission interministérielle. Elle se chargera de la fixation d'un plafond du nombre de véhicules à importer. Interpellé sur le prix de vente du véhicule, l'intervenant a souligné que le ministère de l'Industrie ne peut pas s'ingérer dans cette opération étant donné que l'activité n'est pas soutenue par le trésor public. Elle répond à la loi de l'offre et de la demande. À cet égard, il a ajouté qu'une plateforme numérique sera mise en place entre le ministère de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce pour freiner le phénomène de la spéculation automobile.

Dans ce sillage, Mohamed Djebili a précisé que chaque citoyen a le droit d'acquérir une voiture de tourisme tous les 3 ans chez un agent agréé. Pour rappel, ministère de l'Industrie a invité, mercredi 16 juin, les opérateurs économiques désirant exercer l'activité de concessionnaire de véhicules neufs à déposer leurs demandes d'inscription pour l'obtention des agréments au niveau du secrétariat technique de la commission de traitement des demandes d'agrément. Dans le but d'alléger, de faciliter et de simplifier les démarches administratives d'obtention de l'agrément pour exercer cette activité, plusieurs modifications et nouvelles procédures ont été intégrées au dispositif encadrant l'activité des concessionnaires de véhicules neufs. On citera la suppression de l'autorisation temporaire conditionnant l'obtention de l'agrément définitif. Une expression remplacée par «agrément». Outre de préciser les types de voitures de tourisme qui sont importées et équipées de moteurs d'une cylindrée de 1600 cm3 ou moins, les concessionnaires doivent s'engager à honorer toute commande d'achat à hauteur d'au moins 15% du total des ventes pour les véhicules électriques.