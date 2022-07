Dans l'optique de maintenir le rythme des grands changements qui s'opère pour parachever le renouvellement des institutions, les pouvoirs publics se penchent sur le dossier des collectivités locales.

Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé jeudi à Alger que «ses services veillent à consulter tous les intervenants et spécialistes dans le cadre de la révision du code communal et de wilaya pour sortir avec une loi servant à la fois les intérêts du citoyen et de l'élu». Un nouvel outil de gestion, qui viendra recadrer le rôle des élus, leurs responsabilités, leurs prérogatives, et notamment fixer les objectifs. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle vision, qui vise à faire passer les collectivités locales, de gestion purement administrative à une gestion d'entreprise. Autrement dit, les communes et les wilayas seront tenues de créer de la richesse et de l'emploi, dans le but de couvrir leurs dépenses par le biais des rentrées. Un équilibre indispensable pour soutenir les actions de la relance économique, en visant une autonomie financière et des perspectives de production de plus-value. Il est clair cependant que pour accomplir cette tâche, les élus devraient avoir plus de prérogatives, et sortir de la hiérarchie improductive qui a caractérisé les anciennes gouvernances. En ce sens, où le président de l'APC, autant que celui de l'APW jouiront d'une indépendance qui leur permettra de prendre des décisions et les positions qui s'imposent pour répondre aux attentes des citoyens.

C'est précisément vers cette finalité que tend ce changement. Dans le sens où la réhabilitation des pouvoirs des élus est destinée à servir le citoyen, en premier lieu. Cela étant, les différents mécanismes et outils de contrôle mis en place tels que la médiation de la République, viendront maintenir un équilibre nécessaire entre les obligations et les devoirs de l'élu et les préoccupations des citoyens. En outre, Le nouveau Code communal et de wilaya interviendra dans une phase cruciale de l'application des réformes engagées dans la mesure où il contribuera à mettre un aiguillage juridique et administratif en adéquation avec les besoins de la relance économique et les actions d'assainissement administratif. Pour ce faire, il est indéniable que tous les acteurs de la scène sociale et économique se rejoignent dans une direction commune. Celle qui leur permettra de mettre en place une nouvelle dynamique essentiellement basée sur la coordination, le dialogue et la concertation. Cela étant, la grande problématique demeure l'éradication des anciennes pratiques et procédures. La bureaucratie et la corruption seront les freins à éliminer pour permettre aux élus d'exercer leurs fonctions sans pression. D'autre part, l'obligation de résultats et de transparence restent les principes fondamentaux pour la réussite de cette mutation profonde. Dans ce sens, Beldjoud a souligné que «dans le cadre de la révision du Code communal et de wilaya qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session, tous les intervenants et spécialistes seront consultés pour sortir avec une loi qui accorde toutes les prérogatives au président d'APC et apporte des solutions aux problèmes des citoyens».