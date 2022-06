Après un intérim de six mois, Air Algérie a enfin un nouveau P-DG! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a jeté son dévolu sur un jeune Algérien qui a déjà fait ses preuves dans le privé.

Il s'agit de Yacine Benslimane, ancien délégué général d'Aigle Azur en Algérie, compagnie dans laquelle il a également occupé le poste de directeur commercial. Financier de formation, celui qui a aussi obtenu un Master dans la prestigieuse école de l'aviation civile de Toulouse en France, dispose d'une riche expérience dans le domaine de l'aéronautique. Mais est-ce suffisant pour redresser une situation très compliquée? Déjà en difficulté avant la Covid-19, Air Algérie est au bord du gouffre financier.

À cela, il faut ajouter le fait qu'elle soit dans l'oeil du cyclone à cause de la cherté des billets d'avion et de leur disponibilité.

Lors de la cérémonie d'installation, le ministre des Transports a décliné la feuille de route sur laquelle devra travailler le nouveau patron d'Air Algérie, afin de lui redonner son lustre d'antan. Abdallah Moundji, a d'abord insisté sur ce qu'il qualifie de «dossier prioritaire» en l'occurrence l'acquisition des 15 nouveaux avions décidés par le président Tebboune.

L'acquisition des 15 nouveaux avions

«Dès sa prise de fonction, il devra prendre en charge ce dossier afin qu'il soit bouclé très vite», a soutenu le premier responsable du secteur des transports. Moundji a ensuite évoqué la question de l'amélioration des services commerciaux et de bord. Il a donné comme exemple le problème de la disponibilité des billets et les longues files d'attente afin de pouvoir se procurer ce fameux «sésame». Pour le ministre, la solution réside dans la digitalisation de ses services! Ce n'est pas faux mais ce n'est qu'une bribe de solution. Le problème est beaucoup plus profond. Car, il faut savoir que d'un point de vue commercial, la Compagnie nationale dispose d'un réseau efficace censé être relié à son portail Web. La disponibilité des billets et le nombre de places restantes devraient se faire instantanément.

En principe, il n'y a pas de places pour les trafics. On ne devrait pas assister à des avions qui arrivent vides alors que sur le site Internet ou au niveau des agences, le vol affiche complet. C'est pourtant le cas. Le scandale a éclaté, ces dernières semaines, avec les billets qui se vendent, au noir, sur les réseaux sociaux à des prix qui donnent le tournis. Des intermédiaires, avec une complicité interne, achèteraient ces places avant de les revendre au double, voire au triple de leur valeur. Leurs complices s'occupaient alors de changer les noms pour rendre la transaction des plus légales. Une situation qui témoigne à elle seule des pratiques scabreuses qui se font dans cette entreprise publique.

Faire le grand ménage...

Yacine Benslimane devra donc commencer par faire le grand nettoyage s'il espère «redresser» la situation. Il a carte blanche du chef de l'État pour cela. Les mauvaises habitudes, les menaces, les chantages et les «appuis» doivent être mis de côté afin de placer Air Algérie au même niveau que la concurrence. Les Algériens d'ici et d'ailleurs espèrent donc que le nouveau P-DG fasse ses preuves dès cette saison estivale. Ils fondent beaucoup d'espoir sur cette nomination, afin que le programme estival décidé par Abdelmadjid Tebboune soit appliqué correctement. Ils souhaiteraient que le fait de pouvoir acheter un billet pour l'Algérie ne devienne plus un rêve inaccessible. L'ex-patron d'Aigle Azur en Algérie a- t-il un plan pour cela? Va t-il pouvoir assurer des vols qui correspondent à la demande? C'est là son défi majeur, avant de se pencher sur la qualité de services et du problème des retards qui font la triste réputation de la Compagnie nationale. Surtout que cela lui fait perdre des millions d'euros chaque fois alors que ses finances sont dans le rouge. D'ailleurs, Benslimane devra trouver des solutions pour renflouer les caisses. Le ministre des Transports parle de la récupération des parts de marché dans le fret, devenu très rentable en Algérie. Il est aussi question de la masse salariale en dégageant les employés «fictifs» qui ne servent presque à rien, mis à part encaisser des salaires. Enfin, le nouveau P-DG devra redorer l'image de marque de la Compagnie nationale sujette à divers scandales, ces derniers mois, à l'image de celui lié au Maroc et la gestion des réseaux sociaux par une agence du groupe Bolloré. Du pain sur la planche attend donc M. le directeur. Espérons que vous allez réussir dans cette «mission commando»...