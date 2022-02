C'est l'information de ce début d'année. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le gel des taxes contenues dans la loi de finances 2022. «Le président Tebboune a ordonné de geler, à compter, d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires», a précisé le communiqué du dernier Conseil des ministres. «Le chef de l'Etat a ordonné, par ailleurs, la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementées», ajoute le même communiqué.

Matériel informatique et technique

On l'aura donc compris, la surtaxation décidée par le gouvernement a été renvoyée aux calendes grecques. Toutefois, tout le monde se demande ce que, concrètement, signifie cette décision. Quels sont les produits concernés? Quel impact aura t-elle sur les prix ainsi que sur le pouvoir d'achat des citoyens? On vous explique un peu tout cela. Suivez-nous...

Les Algériens lui ont déjà donné un petit nom. Ils l'appellent taxe «AliExpress». Il s'agit de l'impôt qui a le plus fait parler de lui, au vu des taux irrationnels décidés par les pouvoirs publics. Ils vont de 30 jusqu'à 133%, comme pour les smartphones. C'est-à-dire si vous achetez un téléphone portable à 20 000 dinars, vous payez 26 600 dinars de taxes. Plus du double. Certes, certains petits malins ont fait de ce type d'achat un business, mais leur nombre reste marginal. Ce sont essentiellement les étudiants aux moyens limités qui utilisent cette méthode d'achat pour se procurer des smartphones à moindre coût. Ils sont prêts à attendre plus d'un mois, le temps de la livraison, dans l'espoir d'économiser quelques dinars. Pour dire à quel point leur budget est serré. «Beaucoup de citoyens, en particulier les étudiants et les chercheurs, seront fortement affectés par ces nouvelles taxes qui entraîneront une hausse des coûts de marchandises dont ils ont grandement besoin dans leurs activités scientifiques et techniques», précise le Groupement des acteurs algériens du numérique (Gaan). Le chef de l'État a donc décidé de suspendre cette aberration. En attendant, que de nouvelles taxes, plus raisonnables, soient mises en place, ceux qui font des achats en ligne ne paieront rien. Ils pourront faire leurs emplettes sur AliExpress, Rakuten ou autre Amazon en ne payant que le prix du produit et les frais de livraison, par poste, qui sont minimes. La plupart du temps, ils ne dépassent pas les 5 euros. Le paiement, n'affecte pas les réserves de change du pays, en s'effectuant par les devises propres des clients. À la réception du produit, ils devront s'acquitter à la poste de 130 dinars, plus 10 dinars/ jour de frais de stockage à partir du jour de la réception de l'avis de livraison. Que du bonheur...

Produits de large consommation

Si pour les colis les choses sont claires, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les produits de large consommation. Le président Tebboune insiste sur les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. Si on jette un coup d'oeil sur la loi de finances 2022, on remarque que c'est le sucre blanc qui a été surtaxé à hauteur de 9%. Ce qui a engendré une légère flambée de son prix en ce début d'année. Une taxe quoique justifiée du fait qu'il s'agit là d'un grand problème de santé publique, du fait qu'il y a une surconsommation de ce produit dans le pays engendrant diabète et obésité. L'autre produit concerné est le blé destiné à la fabrication de pâtes alimentaires. Après avoir supprimé les subventions, il y a presque deux ans, le gouvernement décide de leur retour. Les fabricants ont accès au blé subventionné. Résultat: les prix ont été réduits de moitié. Ils sont revenus à ceux d'avant 2020. C'est-à-dire entre 50 et 100 dinars pour les pâtes alimentaires et le couscous. Une grande bouffée d'oxygène pour les citoyens. La décision du chef de l'État a aussi permis d'éviter une grande flambée des prix des produits agricoles, notamment avicoles. Une taxe sur

les produits agricoles a été introduite dans la LF 2022. Les agriculteurs sont soumis à l'IRG. Le président Tebboune a donc décidé de la bloquer afin d'empêcher une nouvelle flambée au vu des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Autre décision qui pourrait être revue suite à l'annonce du chef de l'État, la révision de la liste des produits importés, soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps). Elle compte, actuellement, 992 produits, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a décidé de la porter à 2.608 produits. On pourrait donc garder l'ancienne liste ou la réduire, en y retirant certains produits essentiels pour la table des Algériens. On en saura plus les prochains jours. Une chose est sûre en tout cas, Abdelmadjid Tebboune vient, par là, «sauver» le pouvoir d'achat des Algériens. Sourtout que comme le dit, Hacène Menouar, président de l'Association «El Aman» pour la protection des consommateurs, cette annonce a coupé l'herbe sous les pieds des spéculateurs qui avaient déjà commencé à augmenter les prix!