Il était très attendu, il est enfin là! Comme promis par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le cahier des charges régissant la fonction de construction automobile a été publié, jeudi dernier, au Journal officiel. Ce qui signifie que le premier magistrat du pays a officiellement relancé cette activité suspendu depuis plus de trois ans. Le retour de cette activité peut donc reprendre de plus belle! Ce n'est qu'une question de temps. Celui de s'adapter aux nouvelles exigences contenues dans le cahier des charges. Car, des nouveautés il y en a! À l'image du fait que les constructeurs automobiles ne sont plus obligés de s'associer à un opérateur local pour se lancer dans le montage et la fabrication de véhicules. «L'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules, agissant seul ou en partenariat, par la création d'une société de droit algérien», est-il écrit dans ce décret exécutif N° 22-384 du 17 novembre 2022. Ainsi, on aura droit à des sociétés de droit algériennes qui pourraient être détenues soit par les marques elles -mêmes ou en association avec un partenaire algérien comme c'était le cas dans le passé. Néanmoins, ces sociétés devront se soumettre à des conditions strictes afin d'éviter de revivre le scénario de «gonflage des pneus». Cette activité est subordonnée à «la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants, tels que définis par la législation et la réglementation en matière d'investissement», précise la même source. Parmi les exigences de ce nouveau cahier des charges figure la mise en place d'une feuille de route claire qui devra être approuvée par les autorités algériennes.

10% d'intégration

Les constructeurs devront stipuler les montants des investissements projetés, les modèles de véhicules à produire localement, la stratégie du constructeur pour l'atteinte des taux d'intégration fixés, ainsi que la stratégie du constructeur pour l'accompagnement et l'homologation des sous-traitants locaux. La lettre d'intention doit aussi comprendre le programme pluriannuel d'approvisionnement en termes d'ensembles, sous-ensembles et accessoires, l'évolution des emplois créés par le constructeur et l'étendue de l'exportation des véhicules. Néanmoins, les objectifs tracés par l'État dans ce cahier des charges sont tout à fait réalisables dans les délais impartis. C'est le cas du taux d'intégration. Il sera réel, et non plus en comptabilisant les tenus et autres outils des travailleurs comme c'était le cas par le passé. « Le taux d'intégration minimal exigé est de 10% au terme de la 2e année, 20% au terme de la 3e année et 30% au terme de la 5e année», précise le document. Dans le cas de non- atteinte des taux d'intégration prévus, il est accordé au constructeur un délai supplémentaire de 12 mois avec une réduction de 25% du programme pluriannuel d'approvisionnement, diminué de ses stocks importés restants, non assemblés. Il s'agit là de taux tout à fait réalisables pour les constructeurs avec une intention réelle d'investissement. Surtout qu'ils sont appelés à soutenir la création d'un réseau de sous-traitance qui devrait leur permettre d'assurer au plus vite cette intégration.

De plus, le constructeur est tenu de disposer d'une unité de recherche, de développement et d'innovation. «Elle sera dédiée, notamment à l'amélioration des process de production, au savoir-faire et au transfert technologique», est-il souligné. Il s'agit là d'un point des plus importants afin de faire naître une vraie industrie automobile en Algérie. C'est un peu comme l'avait fait les Chinois lorsqu'ils s'étaient lancés dans l'assemblage avant de passer au montage pour enfin avoir leurs propres marques. On est dans une logique de «gagnant- gagnant».

Transfert de technologie

D'ailleurs, une fois l'objectif des 50% atteint, ils devront impérativement exporter une partie de leur production. Ceux qui ne suivront pas le rythme et fermeront boutique seront, cependant, obligés d'assurer un service après-vente d'une durée de cinq ans. «En cas de cessation de l'activité, le constructeur est tenu d'assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d'origine ou de qualité équivalente homologuée par le constructeur propriétaire de marques, sur une durée minimale de cinq ans», est-il soutenu. Car, avec l'entrée en production de ces futures usines de montage, les tarifs devront incontestablement connaître un retour à la normale. Cela du fait que l'État accordera aux constructeurs des exonérations fiscales importantes.

«Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux», est-il indiqué. L'industrie automobile est donc de retour, au grand dam des revendeurs...