Le ministre des Finances, Brahim Kessali, a répondu lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), aux interrogations des présidents de groupes parlementaires sur les objectifs tracés par le projet de loi de finances 2023.

La Commission des finances et du budget s'est attelée à «examiner les amendements proposés au PLF 2023, remplissant les conditions légales, avec les délégués de leurs auteurs», dans la perspective d'asseoir une conception juridique et pratique dudit projet en tenant compte des questions posées par les députés au ministre des Finances, Brahim Kessali en la matière.

Selon ce dernier, et en réponse aux questions des présidents des GP, le secteur de l'agriculture va connaître selon le prochain PLF «un taux de croissance de 6,9% en 2023, motivée principalement par une hausse de plus de 50% de la production céréalière, qui passera de 41 millions de quintaux en 2022 à 67 millions de quintaux en 2023», a-t-il souligné à l'adresse des représentants du peuple, lors de la même séance de l'APN. Cette hausse, qui touchera l'ensemble des secteurs hors hydrocarbures, est justifiée, selon Brahim Kessali, par «les performances de l'ensemble des secteurs, à l'exception de celui des hydrocarbures, qui, connaîtra une stabilité en termes de volume».

Ainsi, les secteurs de l'industrie, d'une part, du bâtiment et des travaux publics (BTP) de l'autre, vont, selon lui, enregistrer respectivement des taux de 8,5% et 5,6%.

Cela s'explique, selon le ministre, grâce au PLF de 2023, où le budget des dépenses d'équipement va connaître une hausse notable, suivi d'avantages qui seront octroyés aux investisseurs comme cela est stipulé dans la nouvelle loi relative à l'investissement. Le projet de loi de finances prévoit «l'extension des zones industrielles et la reprise des activités de plusieurs entreprises», a affirmé le chef du département des Finances. Le domaine des services marchands sera appelé à connaître plus de dynamique et d'activité, au vu des prévisions mentionnées dans le PLF 2023. À ce propos, il a souligné que «les exportations hors hydrocarbures continueront d'augmenter, en 2023 de plus de 7% par rapport aux prévisions de clôture pour 2022, contre une diminution prévue des importations pour renforcer l'approche du gouvernement visant à les rationaliser». L'un des défis de ce PLF réside dans l'augmentation du niveau des exportations et de la diminution de celui des importations.

Selon Kessali, la balance commerciale va enregistrer un excédent l'année prochaine de 9,4 milliards de dollars. Il a indiqué, dans ses réponses aux interrogations des présidents de groupes parlementaires, que «les exportations vont atteindre un niveau de 46,3 milliards de dollars, par rapport au niveau attendu des importations, prévues à 36,9 milliards de dollars».

Il a affirmé que «le projet de loi de finances 2023 prévoit une nette hausse des dépenses publiques et des recettes», pour contrer ce qu'il a qualifié de «pression inflationniste».

L'objectif du PLF 2023, selon le ministre des Finances, est de «parer à la pression inflationniste» qui impacte négativement le pouvoir d'achat et pour stimuler les secteurs productifs afin d'augmenter la cadence de la croissance et du développement.

Il a expliqué que «le PLF-2023 prévoit des mesures qui cadrent avec les objectifs stratégiques inscrits dans le Plan d'action du gouvernement, consacrant ainsi la nouvelle vision économique de l'État»,.

Le volet socio-économique de ce même PLF prévoit «la création des conditions d'une prospérité mieux partagée, et à charge de l'Etat de supporter le poids des dépenses sociales, sur fond de lutte contre toute forme de précarité, à travers notamment l'affectation des assiettes foncières», pour la construction de logements sociaux, avec le maintien de l'engagement de l'Etat à apporter son aide au logement rural», indique-t-on.