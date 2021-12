D'après les résultats préliminaires rendus publics, hier, par le président de l'Anie, Mohamed Charfi, le FLN a fait main basse sur les élections locales pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas. Il a glané 5 978 sièges aux Assemblées populaire communales. Il a obtenu la majorité absolue des sièges dans 124 communes à travers 42 wilayas. En outre, le vieux parti a obtenu 471 sièges aux APW avec une majorité absolue dans 12 wilayas.

Toutefois, il sera dans l'obligation de contracter des alliances avec d'autres partis pour prétendre à l'investiture dans 552 municipalités où il n'a eu que la majorité relative à travers 55 wilayas. Il est suivi du RND, qui a obtenus 4 584 sièges aux élections communales(APC). Il aura le contrôle de 58 communes, à travers 27 wilayas où il a obtenu la majorité absolue. Il a glané la majorité relative dans 331 communes, à travers 47 wilayas. Le parti de Tayeb Zitouni a également obtenu 366 sièges aux APW avec une majorité relative dans 10 wilayas. Les indépendants ont opéré une véritable percée au double scrutin pour les élections locales. Ils occupent la 3e position du podium avec 4 430 sièges, à l'issue du scrutin pour le renouvellement des APC. Ils ont réussi à obtenir la majorité absolue dans 91 communes à travers 24 wilayas et la majorité relative dans 344 communes, à travers 48 wilayas. Les indépendants se sont adjugés 443 sièges aux APW avec une majorité relative dans 10 wilayas.

Le front El Moustakbel, de Abdelaziz Belaïd, le plus jeune membre du comité central de FLN et ayant occupé longtemps le poste de secrétaire général de l'Unja, une organisation satellitaire de l'ex-parti unique, s'est emparé de 3 262 sièges aux élections municipales. Le même parti, qui a eu son agrément en 2012, dirigera 34 communes où il a obtenu la majorité absolue à travers 34 wilayas. Il a aussi obtenu la majorité relative dans 228 communes, à travers 44 wilayas. Le mouvement El Bina a eu 1 848 sièges aux APC. Il a remporté la majorité absolue des sièges dans 17 communes, à travers 10 wilayas et la majorité relative dans 125 communes, à travers 21 wilayas.

Le MSP, (islamiste) qui a déclaré, hier, sa satisfaction des résultats obtenus, a remporté 1 820 sièges. Il a remporté la majorité absolue des sièges dans 10 communes, à travers 7 wilayas et la majorité relative des sièges dans 101 communes, à travers 7 wilayas. Ce résultat constitue un sérieux recul pour ce parti, par rapport aux élections locales de 2017.

Le FFS est arrivé en 7e position, en obtenant 898 sièges aux APC, avec une majorité absolue dans 47 communes, à travers 7 wilayas. Il a également obtenu la majorité relative de sièges dans 65 communes à travers 7 wilayas. Il a aussi obtenu 40 sièges pour les APW, dans 7 wilayas. À noter qu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue concernant les APW.

Un nombre important de bulletins annulés, de l'ordre de 1 336 738, a été enregistré pour les Assemblées populaires communales et 1 340 865 pour les Assemblées populaires de wilayas. D'après Mohamed Charfi, le scrutin s'est déroulé dans la sérénité et sans incident susceptible d'impacter son bon déroulement.

L'Anie a annoncé un taux de participation de 36,58% pour les élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et 34,76% pour les APW, les élections locales ayant habituellement attiré plus d'électeurs que les autres rendez-vous. Faute d'un maillage national solide et des obstacles dus à l'application de certaines dispositions de la loi électorale, aucun parti n'a réussi à présenter des listes dans l'ensemble des communes et des wilayas, vu le mode de scrutin proportionnel, avec vote préférentiel, sur une liste ouverte sans panachage.