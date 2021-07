Pour effectuer un test PCR (Polymerase chain reaction) avant de prendre l'avion, ASL Airlines France propose à ses passagers un service de prise de rendez-vous pour les assister dans la préparation de leur voyage en avion.

Ainsi, ASL Airlines France, en collaboration avec son partenaire VFS Global en Algérie, a mis en place un service afin de faciliter les déplacements entre l'Algérie et la France, en période de restriction de voyages due aux contraintes sanitaires. Ce service propose aux passagers d'accéder à une prise de rendez-vous rapide et simplifiée pour passer les tests PCR requis pour voyager. Le service est actuellement disponible pour des prises de rendez-vous au laboratoire à Alger, à son domicile ou sur son lieu de travail, dans les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et Tipaza. Sa disponibilité sera prochainement étendue à d'autres wilayas. Le laboratoire algérien qui effectue les tests est à la fois certifié par le ministère algérien de la Santé et accrédité par l'institut Pasteur et applique les tarifs réglementaires fixés par les autorités. Les prises de rendez-vous s'effectuent sur le site:

https://icc-algeria.telerion.com/

ASL Airlines France effectue, depuis le mois de mai 2020, des vols de retour spéciaux au départ d'Algérie vers la France, qui ont permis à des milliers de voyageurs, justifiant de raisons professionnelles ou familiales impérieuses, de rejoindre la France. Afin de faciliter les déplacements nécessaires, à la rentrée de septembre, pour aider les étudiants à rejoindre les écoles ou les universités en France où ils étaient inscrits, ASL Airlines France avait fixé des tarifs spéciaux pour les étudiants.

La compagnie s'engage à mettre en place les mesures adoptées par le gouvernement et fera respecter scrupuleusement à ses passagers le protocole sanitaire adéquat. Le détail du protocole sanitaire est disponible sur le site.