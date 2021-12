L'Expression: Monsieur le recteur, vous avez rencontré, vendredi dernier, le président de la République. Quelle est votre impression après cette audience?

Chems-Eddine Mohamed Hafiz: J'ai rencontré un homme extrêmement attentif à la situation de la communauté algérienne en France. Non seulement les fidèles musulmans, mais également tous les citoyens algériens en France, qu'ils soient titulaires d'un titre de séjour ou binationaux. Le président m'a posé plusieurs questions, il voulait, notamment savoir comment la communauté algérienne de France a vécu la pandémie, la fermeture des frontières etc...

Le président de la République a une vision sur la mission de la Grande mosquée de Paris qui n'est pas simplement religieuse. Elle est également un trait d'union entre la France et l'Algérie. Elle est aussi très proche de la situation et de l'évolution des rapports entre les deux communautés. Le président a insisté sur un élément très important qui est celui de la prévention de la radicalisation. Il est très inquiet sur cette montée fulgurante de la radicalisation en Europe. Si par le passé, les terroristes étaient en majorité originaires de pays du Maghreb, aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. De nombreux prétendants au djihad viennent de cette zone d'Europe. Aussi, a-t-il demandé à ce que la Grande mosquée de Paris puisse jouer un rôle pour expliquer aux musulmans, les jeunes et les moins jeunes, et les non-musulmans, ce qu'est réellement l'islam coranique, l'islam du juste milieu, l'islam de nos ancêtres, qui prône la fraternité et la solidarité dans tous les actes de la vie quotidienne. Tels ont été les axes que j'ai abordés avec le président lors de l'audience dont il m'a fait honneur. Par la suite, j'ai voulu avoir son avis sur le sort des imams détachés. Dans un discours à Mulhouse, en mars 2020, le président Emmanuel Macron avait déclaré la fin des imams détachés, à partir de 2024. Il faut savoir que les imams détachés, qui viennent d'Algérie sont au nombre de 120. Pour les autres, 50 sont originaires du Maroc et 150 de Turquie.

Donc on est obligé de préparer cette échéance. J'ai entamé un processus de formation accélérée depuis octobre 2020, retravaillé le programme, et lancé un nouveau profil de formation de 3 ans. De même qu'on a ouvert plusieurs annexes sur le territoire français. Je suis en train d'envisager, pour la rentrée prochaine, l'inauguration d'une annexe à Genève. J'ai donc voulu avoir l'avis du président de la République et surtout son soutien, parce que nous avons vraiment besoin d'un encadrement religieux, donc il faut qu'il y ait des imams en France. Il ne faut pas accepter de baisser les bras. On doit faire en sorte que la communauté musulmane soit encadrée par des compétences religieuses de bon niveau. N'oublions pas qu'au-delà du rite, il y a l'aspect civilisationnel, historique et l'aspect culturel sur lequel le président est très sensible. On fera en sorte que cette jeunesse d'origine algérienne, qui vit en France, puisse avoir une vision de son histoire algérienne, ce qui fait partie de l'une de mes missions.

Qu'en est-il justement du Conseil national des imams?

Moi je pousse, à ce qu'il y ait effectivement un Conseil national des imams (CNI) qui se crée en France pour leur permettre de se professionnaliser. En Algérie, les imams sont des fonctionnaires. Bien évidemment, je ne demande pas à ce que ça soit le cas en France puisqu'il y a la séparation de l'Etat et de l'Eglise, mais ce que je souhaite, c'est que ces imams, par ailleurs d'un excellent niveau, aient un cadre religieux. Ce sont des hommes et des femmes (mourchidate) qui ont fait leur formation ici en France et d'un très bon niveau. À titre d'exemple, j'ai reçu en septembre dernier une promotion de 57 imams détachés, 14 d'entre eux ont des doctorats en théologie et en sciences religieuses. Bien évidemment, le CNI ne concerne pas uniquement les imams algériens. Tout imam qui travaille sur le territoire français doit être agréé par le CNI. Cet agrément permettra à cet organisme de vérifier les compétences, de jauger les connaissances de la personne en question. On a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé comme imams ailleurs et qui peuvent prétendre officier ici en France. Mais il leur faut un plan de carrière. Il faut savoir que le statut de l'imam en France est extrêmement précaire. Il est donc nécessaire de renforcer son statut, sa protection sociale, sa formation continue et sa retraite. Le CNI va devenir un instrument d'accompagnement de l'imam durant toute sa carrière. C'est de cette manière qu'on va les rassurer, leur donner de la perspective dans leur vocation si on veut avoir des cadres religieux. Il y a moyen de trouver des solutions avec la collaboration, notamment de la Grande mosquée de Paris qui abrite actuellement le siège de ce conseil. Moi je vais les aider à trouver des locaux pour qu'iln n'y ait pas de mauvaises interprétations du genre:le CNI est une création de la Mosquée de Paris. C'est cette idée qu'essaient de faire passer nos détracteurs. D'autre part, le CNI va mettre un terme aux bisbilles que nous avons avec le Conseil français du culte musulman. L'islam de France n'est pas un slogan, mais c'est quelque chose qui se construit progressivement et les imams en constituent les fondations.

Comme vous l'avez souligné, Monsieur le recteur, le rôle de la Grande mosquée de Paris n'est pas seulement culturel, mais c'est aussi une passerelle entre les deux communautés. Si on contextualise votre arrivée à Alger, nous constatons qu'elle intervient 24 heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian?

Trois jours après mon installation à la tête de la Mosquée de Paris, j'ai organisé une rencontre avec la presse et j'ai bien précisé mon champ d'action. Je suis un lien modeste sur le plan spirituel et cultuel entre l'Algérie et la France. L'histoire et l'ancienneté de la Mosquée de Paris nous donnent cette légitimité. Et bien évidemment, lorsqu'il y a des frictions, la Grande mosquée de Paris essaie de faciliter et de fluidifier les rapports. Lorsque l'Algérie va mal, rappelez-vous, de la décennie noire, vous pensez bien que les Algériens qui vivent en France, sont très attentifs et extrêmement bouleversés.

Durant la période pré-électorale en France, vous êtes d'une manière ou d'une autre, interpellé?

Pratiquement tous les candidats à l'élection présidentielle française, ont demandé à ce que je les reçoive à la Grande mosquée de Paris, car ils savent l'importance de cette institution.

Quels candidats avez-vous reçus?

Pour le moment, j'ai reçu des personnalités françaises, mais qui n'étaient pas encore candidats comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. J'ai eu d'autres demandes, notamment, celle d'un plaisantin, qui s'appelle Eric Zemmour. Bien évidemment j'ai refusé de le recevoir. Mais en effet, la Grande mosquée de Paris va s'exprimer. J'ai déjà pris des positions sur un certain nombre de situations. Ce que j'essaierai de faire, notamment c'est d'inciter notre communauté à aller aux urnes. Je crois que c'est l'une des solutions que nous pouvons envisager, c'est de se rendre aux urnes et de faire entendre notre voix. Les élections précédentes (municipales, sénatoriales et présidentielle), l'enjeu de l'islam, de l'identité nationale et de l'immigration, ont toujours été des sujets de prédilection et là, ils se sont amplifiés avec la présence d'Eric Zemmour, qui, lui, est un théologien anti-algérien qui a un compte à régler avec son pays d'attache et ses origines, puisqu'il dit lui-même qu'il est juif berbère d'Algérie. Nous sommes dans un pays démocratique et des droits de l'homme, il faut sanctionner ces dépassements, ces comportements et ces expressions qui nous blessent, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Je précise et je souligne, par ailleurs, que je ne vais pas donner de consignes de vote. Je m'interdis d'orienter les électeurs, ce n'est pas mon rôle. Je dis simplement qu'il faut aller voter. Le but est de faire en sorte que la mosquée de Paris soit un vecteur de mobilisation pour aller voter. Force est de constater, aujourd'hui, que les mots se banalisent. C'est à la fois inquiétant et dangereux. Même si Eric Zemmour se retire de la course à la présidentielle, il aura laissé des traces indélébiles. Nous disons aux responsables français que les musulmans sont des citoyens à part entière. Ils ne sont pas des sous-citoyens et il ne faut pas que leur confession musulmane soit un élément qui les amoindrisse dans la citoyenneté.