Les étudiants n'ayant pas été admis lors des entretiens de sélection seront systématiquement orientés vers le choix suivant, la deuxième étape des préinscriptions. Les bacheliers, dont aucun des 10 choix n'a été retenu, lors de la première étape des préinscriptions universitaire, et dont le nombre s'élève à 9714, seront fixés sur leur sort jeudi prochain. Une deuxième chance leur a été en effet accordée par la tutelle. Ces derniers ayant été ultérieurement appelés à formuler une liste de 10 nouveaux voeux, connaîtront les résultats de leurs affectations le 11 août prochain, au soir, via le site: https://www.orientation-esi.dz/.

La période de traitement de ladite liste a débuté hier, et se poursuivra jusqu'à ce jeudi. Pour cette étape de traitement des dossiers des candidats, la tutelle a, en effet, fixé trois modalités, à savoir les nouvelles volontés des candidats, les capacités d'accueil dans les établissements universitaires et en dernier lieu, les moyennes pondérées des spécialités exprimées. Ladite nouvelle liste doit contenir six choix, dont deux obligatoirement dans les cursus de licence à inscription locale ou régionale. En parallèle, les entretiens des candidats orientés vers les écoles supérieures des enseignants ont débuté jeudi dernier et se poursuivront jusqu'à demain (8 août). Les futures étudiants ont été invités à se présenter à l'établissement d'orientation pour passer un entretien oral. Il s'agit d'une étape cruciale, car l'inscription définitive dans ces écoles est, selon la tutelle, soumise à la condition d'âge de 24 ans maximum au 31 décembre prochain, et au résultat de l'entretien oral en question. En cas d'échec au test, le futur étudiant sera automatiquement orienté vers le choix suivant mentionné dans la fiche de voeux, qui n'est pas soumis à un test oral et qui remplit la condition de la moyenne minimale d'accès à ce choix. Pour ce qui est de la troisième étape, celle-ci est consacrée aux inscriptions universitaires définitives en ligne. Une fois informé de son orientation, le nouvel étudiant doit, en effet, confirmer son inscription définitive en ligne à l'adresse suivante: https://progres.mesrs.dz. Cette étape s'étalera du 5 au 8 septembre prochain. Une fois l'affectation définitive obtenue, les candidats éligibles à l'hébergement en résidence universitaire formulent une demande en ligne, du 20 au 26 août prochain. Pour ce qui est de la 4e étape, celle-ci concernera le traitement des cas exceptionnels autorisés par les établissements de l'Enseignement supérieur via le portail «Progrès». Celle-ci se déroulera du 9 au 15 septembre prochain, précise la tutelle.

Le chef d'établissement universitaire est habilité à proposer un redéploiement interne ou externe d'étudiants en concertation avec les Conférences Régionales des Universités, notamment celles liées à un effectif réduit d'étudiants inscrits dans une filière donnée dans le respect des conditions d'accès, selon une circulaire rendue publique par la tutelle. Afin de permettre aux étudiants de formuler une demande en ligne pour obtenir l'hébergement en résidence universitaire, une réouverture du portail relatif aux oeuvres universitaires, est prévue du 9 au 23 septembre.