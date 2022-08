Un rapport publié par «l'American Enterprise Institute» a suscité l'intérêt des sphères qui s'intéressent à la géopolitique et au terrorisme international. Le rapport en question a traité de l'Algérie et de son expérience avérée dans la lutte contre le terrorisme et sa stratégie qui fait des émules, aujourd'hui, en la matière.

L'institut américain a qualifié l'expérience algérienne, durant la période des années 90 et ses prolongements de «réussie», grâce à sa stratégie de lutte antiterroriste, reposant sur «l'action sécuritaire proactive».

Rien n'est laissé au hasard dans cette expérience algérienne qui commence à donner ses fruits pour les autres pays qui sont menacés par cette «hydre» terroriste islamiste. À ce propos, le rapport souligne que «l'Algérie a réussi à contrer la menace terroriste et à contrecarrer les plans des différentes organisations terroristes qui ont tenté de prendre pied dans le pays, grâce à l'action sécuritaire proactive et au large rejet populaire de la pensée extrémiste», atteste l'institut américain.

Ces révélations actées par un rapport officiel émanant d'un organisme américain spécialisé dans le traitement des questions géostratégiques, la politique étrangère, la défense et des questions liées aux libertés, la démocratie et le développement humain, remettent en cause plusieurs thèses tendancieuses et fallacieuses de certaines sphères et officines qui présentaient la situation algérienne de l'époque comme une espèce de guerre civile. Ce rapport coupe court à cette «trouvaille» savamment entretenue par les adeptes des «qui-tu-quistes» qui assuraient l'existence et le soutien à la nébuleuse islamiste et ses groupes terroristes. Le rapport atteste la haute vigilance et la maîtrise stratégique que l'armée algérienne avait développé pour parer et contrer ce risque majeur de l'islamisme et son terrorisme mortifère. Le «salafisme djihadiste» est la matrice nourricière de toutes les organisations islamistes et leurs groupes armés dans le but de perpétrer des attaques terroristes et cibler les Etats nationaux.

Dans ce sens, le même rapport fait dans l'exaltation de l'expérience algérienne, rappelant qu'«qu'en dépit du danger imminent de l'expansion du mouvement des terroristes dans la région, des États africains, à l'instar de l'Algérie, sont parvenus à contenir la menace des groupes terroristes qui représentent encore une source de risque chez leurs pays voisins», mentionne l'institut américain.

La force de frappe de l'État algérien réside dans le professionnalisme de son armée et de sa maîtrise des enjeux géostratégiques et la stabilité qui caractérise son économie et ses répercussions sur le plan social. D'ailleurs, le volet social est très important, voire prépondérant même, pour assécher les poches de l'extrémisme violent et le discours de la haine cher aux forces obscurantistes islamistes et leur bras séculier, le terrorisme. Tout le monde avoue aujourd'hui que «l'Algérie a fait face à une violence terroriste extrême mais est parvenue, dans une large mesure, à lutter contre cette menace». Ce lourd tribut a été payé par les Algériens, aux côtés de leur Armée nationale populaire, en menant la lutte contre le terrorisme et l'hydre islamiste seuls et dans un climat politique et sécuritaire que de nombreux pays, y compris nos voisins, pariaient sur la chute de l'Algérie et sa dislocation imminente.

Le grand mérite revient, en premier lieu, à l'attachement patriotique de l'ANP et aux forces vives de la nation, qui ont su agir au moment opportun afin de contrer la menace du terrorisme islamiste.

Certes, la société algérienne avait pris conscience du danger que représentaient les islamistes et leurs groupes terroristes. Cette prise de conscience a permis à l'Algérie de renforcer ses capacités techniques et militaires pour consolider son front interne et se doter de moyens de défense stratégiques afin de parer à la menace du terrorisme international, qui guette nos frontières.