La présentation et le débat du projet de loi portant organisation de la haute instance de transparence, de lutte et de prévention de la corruption, s'est déroulé dans un hémicycle clairsemé. Plusieurs députés redoutent «l'interférence entre les prérogatives de la haute autorité et celles chargées de la prévention et de la lutte contre la corruption notamment, la Cour des comptes, l'Inspection générale de la présidence de la République, le pouvoir judiciaire, etc.».

Les intervenants ont également appelé à «assurer une protection totale des dénonciateurs de faits de corruption», mettant en avant «la nécessité de la mise en place d'un nouveau mécanisme approprié». Dans ce cadre, un député du FLN a souligné «l'impératif d'introduire des garanties pour protéger les dénonciateurs de faits de corruption», à l'instar de la dissimulation de leur identité. Abondant dans le même sens, le député Azzedine Zahout, du MSP, a indiqué qu' «il est impérieux de rassurer le dénonciateur». Il dénonce également «l'absence de l'autonomie» au sein de cette haute instance où tous les membres sont désignés par des instances. Il a plaidé en outre pour que «le président de cette instance soit élu par les membres, et non désigné».

Pour sa part, le député Salem Zentar a estimé que «la lutte contre la corruption exigeait une véritable et forte volonté politique». «Malgré l'existence de multiple instances censées renforcer la lutte contre ce phénomène, la corruption s'est généralisée à tel point que même les couffins du Ramadhan ont été détournés», a-t-il ajouté. Pour ce dernier, «le nombre important d'instances de prévention et de lutte contre ce fléau n'est pas forcément synonyme d'une lutte efficace contre la corruption». «Le fait que la Suède et la Norvège constituent les pays de référence en matière de lutte efficace contre la corruption, ne s'explique pas par la multiplication d'instances de lutte, mais par une transparence publique effective», a-t-il soutenu, rappelant que «bien que la législation soit utile dans ce type de lutte, une grande liberté de la presse et une forte transparence dans la gestion publique demeurent plus efficaces».

Tout en dénonçant le statut centralisé de cette haute instance, certains députés ont appelé à ce qu'elle soit dotée de membres au niveau local. C'est le cas de Hichem Belhadi du MSP, qui a appelé à «la création d'annexes pour coordonner les efforts de la haute instance au niveau local». Il a préconisé d«'associer la presse à la lutte cotre la corruption». «Combattre ce fléau, omniprésent dans tous les secteurs, passe par la numérisation de tous les secteurs, l'éradication de l'informel et de la bureaucratie, la révision du Code des marchés publics», a indiqué, pour sa part, Rachid Chouchan du mouvement El Bina. Ce dernier ne voit «aucune différence» entre l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc) et la haute instance de transparence, de lutte et de prévention de la corruption. Il a noté la ressemblance de ladite haute instance avec l'Inspection générale de la présidence de la République, installée récemment par le chef de l'Etat. La députée Nacera Belhouari, issue des indépendants, déplore le fait que ce texte de loi exigerait non pas la dissimulation du dénonciateur, mais l'affichage de son identité, pour valider le signalement, qui, de plus doit comporter des éléments de preuves suffisants». «Ces conditions sont trop exagérées et difficiles à réunir», dit-elle. Elle prône «la dissimulation de l'identité du dénonciateur, pour qu'il ne se transforme pas en témoin». Elle a, par ailleurs, relevé le flou concernant les prérogatives de cette instance. D'après elle, «l'article 07 de ce texte stipule que l'instance émettra des recommandations et non pas des décisions susceptible d'être suivies de mesures opérationnelles». Selon le texte de loi, qui comprend 40 articles, «la haute autorité peut être notifiée par une personne physique ou morale, par des informations, des données ou des preuves liées à la corruption. Pour être recevable, la réclamation ou le signalement doivent être écrits et signés et comporter des éléments suffisants pour déterminer l'identité du dénonciateur».

Ce projet de loi tient compte «de l'expérience sur le terrain, acquise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, au cours des 15 années de mise en oeuvre de la loi n°06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption». Cette nouvelle institution préventive chargée de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption, vient en remplacement de l'actuelle Autorité nationale.