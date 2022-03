- 12 vols sont prévus (4 d'Alger, et 2 vols de chacune des wilayas d'Oran, Constantine, Ouargla et Bechar).

- Le voyage se fera dans la journée (arrivée le matin, départ après le match).

-La vente des packs se fait par le «Touring club Algérie». Elle a débuté, hier, et se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain.

-Le prix du pack est de 85 000 dinars. L'offre initiale, sans marge bénéficiaire, était de l'ordre de 140 000 DA.

- Le tarif comprend le prix du billet d'avion, billet du stade, frais de visa, assurance voyage, test PCR de moins de 72 heures, repas et transfert de et vers l'aéroport de Douala

-Il faut être âgé de 18 ans et plus, muni d'un passeport dont la validité dépasse 6 mois.

-Le pass sanitaire est obligatoire, c'est-à-dire

qu' il faut être vacciné contre la Covid-19. Les voyageurs devront aussi se faire vacciner contre la fièvre jaune et prendre des médicaments anti-paludisme qui seront fournis gratuitement par le ministère de la Santé.

-Quelque 2000 supporters seront transportés grâce à l'apport d'entreprises nationales, à savoir Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et Madar.