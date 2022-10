Au terme de la 5e session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé que «cette session avait permis aux deux parties d'affirmer l'importance d'encourager les partenariats et les investissements productifs et créateurs de richesses et d'emplois, notamment dans le cadre du nouveau régime juridique de l'investissement en Algérie, et de ne pas se contenter d'échanges commerciaux qui ne peuvent, à eux seuls, atteindre l'horizon prometteur que les dirigeants des deux pays ont tracé pour la relation algéro-française». Il faut dire que depuis la dernière visite du président français, les deux pays entendent bien repartir du bon pied. À ce titre, cette session a été l'occasion pour sceller définitivement des visions communes, notamment en matière d'investissement.

C'est dans cette optique que le Premier ministre a tenu à préciser que «cette réunion vient consacrer les engagements des deux pays, et reflète la volonté de l'Algérie et de la France de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales à travers de nouvelles règles de travail qui nous permettront d'avancer dans le cadre d'un partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Nous avons évoqué tous les domaines et désigné des points focaux au niveau des ministères pour assurer le suivi des conclusions de cette réunion». Il s'agira tenant compte de l'importance de la délégation française essentiellement de consolider les règles de partenariats, à la faveur de l'élargissement de l'investissement direct français en Algérie, du transfert technologique, et de la création de richesse.

Une remise à niveau de la coopération entre les deux pays, qui intervient dans une phase de profonds changements et avancées enregistrées ces deux dernières années en Algérie.

Ces dernières se présentent, aujourd'hui, comme une base solide pour relancer les partenariats stratégiques. Autrement dit, les effets des actions de réformes, et du processus constitutionnel achevé, ont donné lieu à une force de négociation et de positions, qui avantage l'émergence d'un volume important d'IDE. C'est dans cette optique que cette session du Cihn revêt un aspect particulier. Elle se présente comme un nouveau point de départ, où les deux pays travaillent à faire converger leurs visions dans la même direction, pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce dernier serait appelé à connaître un développement pérenne, notamment suite aux profonds changements intervenus sur la scène politique et économique internationale. Dans ce cas de figure, il apparaît plus que nécessaire d'opérer des ouvertures conséquentes et asseoir les accompagnements nécessaires, pour permettre la concrétisation de ces objectifs communs. À ce titre, les deux parties ont convenu de «traduire l'ouverture prévue par la Déclaration d'Alger, tout en oeuvrant à la généraliser pour parvenir à une véritable facilitation de la mobilité des personnes, au mieux de nos aspirations visant à hisser les relations bilatérales au rang d'un véritable partenariat stratégique». Condition presque incontournable, notamment lorsque la volonté des deux parties à marquer des avancées notables, est portée, désormais par une qualité du dialogue politique satisfaisante. Cela étant, cette session s'est articulée autour de rencontres entre les délégations des deux pays, pour des partenariats dans les domaines scientifique, éducatif, culturel et technique. À ce titre, Benabderrahmane a souligné l'importance d' «oeuvrer ensemble au développement du capital humain et des capacités institutionnelles pour renforcer les relations bilatérales».