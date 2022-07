Annaba, bassin industriel et agricole, a accueilli, ces dernières quarante-huit heures «Les journées de la qualité et de la promotion du produit national». Les participants à cette manifestation ont souligné la nécessité de respecter les normes de la qualité garantissant la promotion du produit national et l'optimisation de son degré de compétitivité. Ils ont particulièrement insisté sur le respect de la norme qualité en vue de garantir au produit algérien les meilleures chances de succès à l'export. Le dispositif juridique algérien relatif au commerce, à l'encouragement et à la promotion du produit national, définit les normes de la qualité et de la sécurité alimentaire à respecter absolument par les producteurs et les commerçants, ont, ainsi, insisté les participants à cette rencontre d'information et de sensibilisation, organisée à la Chambre de commerce et d'industrie Seybouse d'Annaba.

Tous ont souligné l'importance de respecter et de veiller à l'application de ces normes en vue d'optimiser le degré de compétitivité du produit national et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Ibtissem Salama, cadre dirigeant à la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Annaba, a, à ce titre, mis en avant l'importance du code-barres dans les pratiques commerciales pour garantir la qualité du produit et la protection du consommateur. Elle a insisté, dans ce contexte, sur les aspects techniques en rapport avec le code-barres, le rôle et les missions de la Commission nationale pour la codification des produits, et l'importance de ces normes devant permettre au produit national de se positionner sur le marché international.

La rencontre a été ponctuée par des interventions sur les aspects en rapport, notamment avec l'importance du respect de la chaîne de froid pour garantir la qualité du produit et la protection de la santé du consommateur. Il a, également, été question d'autres aspects techniques relatifs à la propriété industrielle, en sus de la commercialisation des produits nationaux et l'encouragement de l'innovation dans le domaine de l'industrie agroalimentaire.

La rencontre d'information et de sensibilisation de deux jours, organisée par la direction locale du commerce et de la promotion des exportations en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Seybouse, a été marquée par la participation de cadres du secteur, de jeunes investisseurs, de producteurs et d'exportateurs.

La chaîne de l'export compte plusieurs intervenants, et les opérateurs algériens se doivent de détenir des documents normatifs afin d'aller à la conquête de marchés extérieurs. Dans leur offensive, ils doivent être en adéquation avec les conditions de leurs partenaires commerciaux», signalent les spécialistes qui estiment, toutefois, qu'un long chemin reste à parcourir pour atteindre cet idéal en justifiant: «C'est à ce niveau que nous rencontrons des problèmes. Il faut préparer toute l'assise pour que le produit national puisse pénétrer les marchés extérieurs dans les meilleures conditions possibles», recommande par exemple Noureddine Boudissa, patron d'Algerac, l'organisme algérien d'accréditation. Il explique que les normes sont le passeport à l'export et à l'import dans le commerce mondial actuel, et appelle à l'accélération de la cadence dans le domaine récent de l'accréditation en Algérie.