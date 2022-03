Après avoir tout donné avec ses moyens actuels, les Verts n'iront pas au Qatar. Déception mais point de regrets. Car, hier au stade Mustapha- Tchaker de Blida, l'équipe de Djamel Belmadi a bel et bien réussi à rendre prenable le Cameroun, mais a manqué de tranchant devant et de réussite. Peut-on leur en vouloir? Loin de nos pensées les plus profondes, après tant de moments de joie.

Les Verts nous ont fait vibrer durant toute la phase des éliminatoires, il faut les remercier. «Grand merci aux joueurs. Grand merci à Djamel Belmadi.». Le public algérien reste fair-play et reconnaissant après tout. Malgré une amère élimination privant son Équipe nationale de football d'une 5e participation en Coupe du monde. Malgré, surtout, tous les sacrifices que les quelque 20 000 supporters ont fait pour animer les gradins et prêter main forte aux joueurs face au Cameroun, hier soir, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Mais sur l'enceinte de la vallée de la Mitidja, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez n'ont pu rééditer l'exploit de Douala, lorsqu'ils avaient battu le Cameroun (1-0). Cette fois-ci, ils n'ont pu dompter les Lions de Rigobert Song, lesquels ont renversé la vapeur pour arracher le billet pour le Qatar. Dans une ambiance volcanique, les Verts n'ont pu rendre la pareille à leurs fans, qui ont continué à les soutenir, malgré la déception de la dernière CAN. M'bolhi, Mahrez, Slimani, Bennacer, Zerrouki, et autres Benayada et Benlamri, qui avaient réussi à transformer cette vaste plaine du nord de l'Algérie en un temple du ballon rond, ont marqué le pas là où il ne fallait pas. Après 36 victoires et 7 matchs nuls à Blida, cette génération dorée de joueurs a échoué à la dernière marche. En larmes, les Algériens ont tenu à rendre un vibrant hommage à Belmadi et ses protégés pour toute la joie qu'ils leur avaient procurée dans un passé récent, notamment la coupe d'Afrique 2019 en terre égyptienne et une série historique de 35 matchs sans défaite, pour une équipe dirigée de main de maître par un technicien-tacticien de très haute qualité.

Celui-ci reste, aux yeux de tous les Algériens, le meilleur entraîneur que l'Algérie ait connu, et ce qu'il a réalisé jusque-là en est la parfaite illustration. Hier, l'on s'attendait à une autre soirée légendaire, avec une 5e qualification pour le Mondial.

Hélas, cela n'a pas été le cas, au grand dam, surtout, de certains joueurs qui ne pourront, en raison de leurs âges avancés, prétendre disputer l'édition de 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Grosse est la déception, mais grande est aussi la fierté procurée par ce groupe «version Belmadi».