Dans l'espoir de réussir l'examen du baccalauréat, certains candidats n'ont pas hésité à avoir recours à la triche et la fraude, notamment par le biais de moyens de télécommunication. C'est que pour avoir diffusé le sujet de l'épreuve de la langue arabe, sur un groupe Facebook, le tribunal de Chlef a condamné un individu à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une amende de 100.000 dinars. Il a été poursuivi pour avoir compromis l'intégrité des examens. À Khenchela et Ouled Rechache, quatre individus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour début de diffusion de sujets de l'examen en utilisant les moyens de télécommunication. Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Khenchela, trois personnes ont été condamnées à une année de prison ferme et une amende de 20 000 dinars. En outre, des enseignants surveillants ont été pris en flagrant délit,alors qu' ils tentaient d'organiser les fuites de sujets du bac en utilisant le bluetooth, a révélé la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet. Dans la daïra de Ouled Rechache, un individu a été interpellé par les services de la sûreté de daïra. Il est suspecté d'avoir fait la promotion d'appareils sensibles interdits sur les réseaux sociaux.