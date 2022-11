Les travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe ont pris fin, hier, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, au terme d'une séance plénière présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un Sommet sanctionné par la «Déclaration d'Alger» qui a mis l'accent sur la centralisation de la cause palestinienne et le soutien absolu aux droits du peuple palestinien. Un Sommet qualifié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans son discours de clôture, de «jalon important» pour renforcer la « solidarité arabe». Une solidarité à même de «protéger nos intérêts communs» et de «travailler en tant qu'entité unie et un bloc fort avec ses capacités et ses ressources pour se frayer une place de choix sur la scène internationale et régionale», a précisé le chef de l'État. Saluant l'esprit consensuel ayant prévalu durant ces deux jours, le président Tebboune a qualifié les travaux de «minutieux et constructifs», et les débats de «fraternels et fructueux». Ce qui a permis «de faire le point sur les conditions prévalant dans la région arabe» et «notre environnement régional», ainsi que «sur la scène internationale». Un consensus de bons augures pour la concrétisation effective d'objectifs communs tracés, a-t-il estimé. Un Sommet ayant permis de «prendre un certain nombre de décisions importantes qui orienteront notre action commune directement vers le citoyen arabe pour prendre en charge ses préoccupations et répondre à ses aspirations légitimes», ajoute le chef de l'État. «Les décisions ambitieuses prises incitent l'Algérie à redoubler d'efforts durant sa présidence du Conseil pour mettre en oeuvre ce qui a été convenu», relève le président Tebboune qui a tenu à remercier «tous les participants à ces deux jours de travaux enrichissants qui ont abouti à la Déclaration d'Alger» et d'«en faire un Sommet de réunification, de renforcement de la solidarité et d'unification des rangs arabes à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954». Une coordination qui permettra à la Ligue de se positionner en tant que « bloc uni» pour influencer sur le cours des événements, notamment en cette conjoncture de mutations géopolitiques. Saluant le soutien des membres de la Ligue au peuple palestinien et à la récupération de l'ensemble de ses droits, notamment son droit d'établir un État indépendant sur la base des frontières de 1967, le chef de l'État plaidera pour une coordination totale des États arabes pour «parvenir à l'unité palestinienne» et «aider la Palestine à devenir membre à part entière de l'ONU». «L'initiative de paix arabe de 2002 constitue la position unanime des pays participants», insiste le président Tebboune. En somme, les Accords dits d'Abraham signés sous la présidence de Donald Trump deviennent caduques. En clôture, le président de la République a fait part des messages des présidents russe et chinois dans lesquels ils ont exprimé leur soutien aux accords du Sommet arabe d'Alger. Par ailleurs, le président Tebboune a tenu à exprimer son soutien au Qatar qui abritera dans quelques jours la Coupe du monde du football, en se disant convaincu que cette édition sera spéciale. «Toute la nation arabe est derrière le Qatar», a-t-il assuré. Le même soutien a été exprimé pour l'Égypte qui doit accueillir la COP-28. «Toute la réussite à nos pays frères», a-t-il conclu. En somme, qu'importe les absences et les défections qui n'ont pas pesé lourd sur le cours des événements, Alger aura réussi à relever le défi de l'unité inter-arabe. Une réussite sur tous les plans. D'autant que l'Algérie a su inscrire à l'ordre du jour la question palestinienne. Une véritable rupture par rapport aux précédents sommets, notamment depuis la normalisation de plusieurs États arabes avec l'entité sioniste.