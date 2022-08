Un été des plus meurtriers sur nos routes! Il ne se passe pas un jour sans que les services de sécurité ou la Protection civile n'annoncent un bilan macabre.

Hier, les Algériens se sont réveillés sur un nouveau carnage! Neuf personnes sont mortes et six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu suite à une collision entre un minibus et un camion-citerne dans la wilaya d'Illizi.

L'accident s'est produit, dimanche à l'aube, au niveau de la RN 03 dans la commune de Bordj Omar Driss, ont indiqué les services de sécurité. Le nombre de morts est appelé à augmenter puisque parmi les blessés certains sont dans un état très critique. Il faut dire que sur les images partagées par la Gendarmerie nationale, sur ses réseaux sociaux, on peut constater l'ampleur des dégâts. Il ne reste quasiment rien du minibus assurant le transport des travailleurs d'une société de la région qui est entré en collision avec un camion citerne qui transportait du carburant. Terrible. Quelques heures plus tard, un autre carnage a été évité de justesse sur ce que les Algériens qualifient de la route de la mort, à savoir la descente de Djebahia dans la wilaya de Bouira.

Un énième carambolage a eu lieu au niveau de ce mouroir. Heureusement aucune perte humaine n'a été déplorée. Néanmoins, huit personnes ont été blessées.

L'accident s'est produit vers 7h20 du matin. Cinq véhicules légers, deux camions et un bus sont entrés en collision sur le couloir de l'autoroute en direction d'Alger. La veille, trois personnes ont été blessées au même endroit dans un autre carambolage, impliquant quatre camions et deux véhicules légers. Au total, 12 personnes sont décédées et 224 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures (samedi -dimanche) à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public, hier, par les services de la Protection civile. Vendredi dernier, à Skikda c'est un autre bus de transport voyageur qui s'est, cette-fois-ci, renversé. Bilan: 5 morts et 17 blessés. Un très grave accident, survenu à 8h28 du matin qui a vu des enfants perdre la vie alors qu'ils allaient juste profiter d'une journée à la mer. Quelques jours avant, c'est à l'ouest du pays, plus exactement Tiaret, que l'asphalte s'est retrouvé couvert de sang!

Un accident a fait 7 morts et 20 blessés. Dramatique. Comme l'a été tout cet été. Rien que la semaine dernière, on a enregistré 44 décès et 1896 blessés dans des accidents de la route survenus à travers différentes régions du pays.

Des chiffres des plus effrayants qui ont endeuillé cette période estivale qui s'apprête à être l'une des plus meurtrières que n'a jamais connue le pays. Les transports publics sont les premiers pointés du doigt. Car, il a été constaté qu'ils sont plus que jamais impliqués dans les carnages routiers. Néanmoins, les automobilistes ne sont pas en reste de ce terrorisme routier. Il est donc temps de tirer la sonnette. Trop, c'est trop!

Les accidents de la route sont en passe de devenir des faits banals! Or, on ne doit pas banaliser ce nouveau terrorisme! Comme avec la horde islamiste, il faut mettre tous les moyens nécessaires pour combattre ce fléau meurtrier. Il est temps de dire stop et prendre conscience que cette catastrophe doit cesser. Aujourd'hui, nul n'est certain de revenir chez lui le soir, au vu du nombre d'accidents mortels

recensés quotidiennement. L'hécatombe continue sur nos routes. Des drames s'ajoutent aux drames.

La machine est infernale. Le bitume de l'Algérie s'abreuve du sang de ses fils. Une véritable tragédie! Cela ne s'arrêtera jamais si l'on continue à fuir nos responsabilités.

Les campagnes de sensibilisation ont montré leurs limites. On doit identifier les véritables causes de ce fléau pour pouvoir le soigner. L'état des routes?

La vétusté du parc automobile, après plus de 3 ans sans véhicules neufs importés? Le manque d'entretien de ces mêmes véhicules? Ou encore les pièces contrefaites qui mettent en danger la vie des citoyens?

Des enquêtes doivent être menées sérieusement parallèlement au durcissement des sanctions contre les automobilistes. Il faut tout simplement respecter le Code de la route et instaurer une vraie culture de bonne «conduite». Or, actuellement c'est tout le contraire.

Nos routes sont des fêtes foraines avec des circuits -géants d'auto -tamponneuse. On ne respecte ni le code ni les usagers. Chaque 100 m, on fait face à la mort à cause de l'incivisme d'une majorité d'automobilistes.

La mode des deux -roues n'est pas là pour arranger les choses. On voit de nouveaux comportements qui mettent les usagers de la route en danger. Résultat: des drames à la pelle. Ça ne peut plus continuer...