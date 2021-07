Des ressources halieutiques, notamment la sardine, sont-elles sérieusement menacées? Rien n'indique le contraire tant que des mesures appropriées ne sont pas encore prises. La sardine est le poisson le plus menacé par des pêcheurs sans scrupules et qui continuent, alors qu'elle n'a même pas atteint la taille de la consommation. De taille ne dépassant pas 4 centimètres, cette sardine est censée être remise à la mer, aussitôt pêchée, aux fins de lui permettre sa croissance, loin des «prédateurs». Tout le contraire se produit. Elle est tout simplement commercialisée au vu et au su de tous. Où sont donc passés les services devant juguler ce phénomène, qui se poursuit depuis des mois? Les professionnels sont unanimes à dire que «les offices en charge du contrôle sont aux abonnés absents», déplorant le fait que «la responsabilité de ce carnage leur est imputable, en plus du manque total de la culture de la pêche chez plus d'un pêcheur appâté par le gain, aussi bien facile que rapide».

Les pêcheurs, les commerçants et le consommateur sont tous responsables de ce que l'on qualifie de «carnage», perpétré contre cette ressource halieutique. De prime abord, la réglementation est explicite. Le

décret exécutif n° 04-86, du 18 mars 2004, fixe les tailles minimales marchandes des ressources halieutiques à 11 cm, en plus de l'interdiction de la pêche du poisson, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Les écologistes, à leur tète Amine Chakouri, le secrétaire général de l'Association écologique marine Barberousse, donnent l'alarme. «Si on continue à pêcher de cette manière, le poisson risque de disparaître à jamais, à l'avenir, de nos côtes», a averti Amine Chakouri, ajoutant que «ces pêches brisent la chaîne biologique de la reproduction et appauvrissent la ressource halieutique. Et d'ajouter, en précisant que «ces importantes prises ont un impact funeste sur la régénération des ressources et la pérennité des espèces». Ainsi donc, la pêche de ces mois de procréation, s'ajoute à la pollution qui règne dans la côte algérienne. La situation est inquiétante.

La pollution des rivières, des lacs, des eaux souterraines et de la mer, par le déversement des eaux usées et des déchets ménagers, urbains, agricoles et industriels, a causé une migration du poisson vers d´autres lieux marins. «Si des mesures urgentes ne sont pas prises immédiatement, le système aquatique sera détruit d´une façon irréversible, tandis que le littoral se transformera en mer morte», regrette-t-on.

L´Algérie, qui possède la plus grande réserve de corail rouge de Méditerranée, risque de perdre cette réserve.

«L´interdiction prononcée sur la pêche, accordera à cet animal marin, le temps de repos pour sa reproduction». Personne, y compris les pêcheurs, n'ignore la décision ministérielle stipulant «la fermeture de la pêche, entre le 1er mai et le 31 août, et qui ne concerne que les gros tonnages, à savoir les chalutiers».

En attendant l'application des lois, la sardine de très petite taille est proposée entre 300 et 400 DA le kilogramme. Saisissant cette aubaine, les consommateurs ne s'opposent ni ne ratent cette occasion pour s'approvisionner en grandes quantités. Croyant au «père Noël», ils continuent à estimer que «ces prix abordables sont le fait de l'indulgence des pêcheurs et des poissonniers». Que nenni!