10 personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, tôt ce matin, dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. C’est encore une fois un bus qui est associé à ce carnage. Il s’agit d’un car de transport de voyageurs assurant la liaison entre la wilaya de Tiaret et Tindouf qui s’est renversé. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.Dans le dernier bilan des accidents de la circulation, publié hier, 51 personnes ont été perdus la vie et 1 785 autres ont été blessés dans des accidents de la circulation, survenus en une semaine, dans différentes régions du pays.