La relance de l'économie serait-elle basée sur le renforcement de l'industrie? Selon les indications du ministère de l'Industrie, l'Algérie s'orienterait vers la relance de l'industrie de transformation. D'autant que l'Algérie dispose des capacités pour développer l'outil industriel de transformation dans différents secteurs d'activité comme la pétrochimie, le secteur des mines et l'industrie mécanique. D'où l'importance de disposer d'entreprises fortes pour assurer une relance durable de l'économie nationale, en sus de la nécessité d'adopter des réformes structurelles et stratégiques à moyen et long terme. Pour ce faire, une bonne gouvernance est plus que nécessaire à même de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants dans le but d'éviter, à l'avenir, tout scandale financier. Dans ce cadre, le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, a, lors d'une réunion avec les responsables des groupes industriels publics, mis en avant le rôle des membres du conseil d'administration des entreprises industrielles publiques dans leur développement et l'amélioration de leur gouvernance. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Industrie a exhorté les membres des conseils d'administration de divers groupes publics à redoubler d'efforts pour accompagner les responsables des complexes industriels dans la réalisation des objectifs de promotion du secteur industriel public. A l'occasion, Mohamed Bacha a instruit les membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques à l'impératif de conclure des contrats d'efficacité pour chaque groupe garantissant des objectifs tracés devant être atteints en assurant leur suivi pour l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Selon un communiqué du ministère, Mohamed Bacha, a insisté sur le rôle central du membre du conseil d'administration dans l'amélioration de la gouvernance des institutions publiques et des responsabilités qui lui incombent en vertu des textes juridiques en vigueur pour contribuer au développement de l'entreprise publique et répondre aux aspirations des pouvoirs publics qui visent à relancer l'activité industrielle.

En outre, le ministre a appelé les membres des conseils d'administration des différents groupes publics à l'impérative «intensification de leurs efforts pour accompagner les responsables de ces groupes en vue de la réalisation des objectifs tracés à même de relancer le secteur industriel public», ajoute la même source. Les participants à cette réunion ont abordé le rôle du membre du conseil d'administration dans la protection et la défense des intérêts de l'entreprise et de ses biens, insistant dans ce contexte sur l'importance de la charte éthique du membre du Conseil d'administration qui définit les obligations et les obligations éthiques pour s'acquitter de leurs fonctions dans le cadre de transparence et d'intégrité.

En effet, la mal-gouvernance est une sacrée malédiction pour les entreprises. D'autant que les faiblesses de la gouvernance freinent le développement d'entreprises. Certes, il est vrai qu'en théorie, certaines législations sont irréprochables, mais dans la pratique leur application présente plusieurs failles. Or, la non-maîtrise des réglementations rend difficile toute croissance économique.