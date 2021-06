Plusieurs activités inhérentes au secteur de la santé ont eu lieu hier un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou, à commencer par la poursuite de la campagne de vaccination qui est en train de s'étendre doucement mais sûrement pour toucher le maximum de citoyens. Hier, la caravane de vaccination anti-covid-19 s'est étendue à la région d'Iferhounene et Ain El Hammam, à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya. Cette action a été menée par l'Epsp d'Iferhounène. Cette caravane de vaccination anti-covid-19 se tient au niveau de la salle de cinéma de Ain El Hammam et concerne les citoyens résidant dans les communes des deux daïras comme Akbil, Illilten, Imsouhal, Ain El Hammam, Iferhounene, etc.

Pour l'instant, il y a eu 726 personnes vaccinées. Mais ce chiffre sera revu à la hausse, car la campagne atteindra sa vitesse de croisière à partir d'aujourd'hui, où le rythme de la vaccination sera intensifié tout au long des journées de dimanche, lundi et mardi, ont indiqué les responsables de l'Epsp d'Iferhounene. Ces derniers ont d'ailleurs lancé un appel, hier, à tous les habitants des deux daïras d'Iferhounene et Ain El Hammam qui voudraient se faire vacciner contre le coronavirus, de se munir d'une carte d'identité et de se présenter à la salle de cinéma de Aïn El Hammam entre 9 heures et 17 heures à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à mardi prochain.

Il faut rappeler, dans le même sillage, que la campagne de vaccination contre la covid-19 a commencé dans la wilaya de Tizi Ouzou en février 2021. Plus de 11.000 citoyens ont été vaccinés jusque-là. Le coup d'envoi officiel de cette campagne de vaccination a été donné à Draâ Ben Khedda et c'est, bien entendu, le corps médical qui a été le premier concerné par cette vaccination car ses membres sont les plus exposés aux dangers que présente le coronavirus. Il s'agit aussi de la corporation qui a enregistré le plus de morts depuis le début de la pandémie de la covid-19, faut-il le rappeler. Par ailleurs et toujours dans le domaine de la santé, la région d'Azeffoun a abrité, hier, une campagne de dépistage du cancer de la prostate. Cette dernière a eu lieu à l'Epsp de la ville d'Azeffoun. Onze médecins spécialistes sont venus spécialement d'Alger afin de superviser cette opération qui a connu un engouement et une grande affluence de la part des citoyens. À la mi-journée, pas moins de 300 personnes ont subi le dépistage, ont indiqué les responsables locaux de la santé. Ces derniers ont précisé que l'opération en question se déroule dans de très bonnes conditions. En outre, la bibliothèque communale de Larbaâ Nath Irathen a abrité, hier aussi, une journée de sensibilisation sur les dangers avérés de la cigarette mais aussi de la consommation des stupéfiants. Cette rencontre, qui a connu une grande affluence, a été organisée par le mouvement associatif local. Les animateurs de cette journée de sensibilisation ont profité de cette occasion pour rappeler aux présents la gravité des maladies que peut engendrer la consommation du tabac en mettant en avant le nombre de personnes qui décèdent quotidiennement, à travers le monde à cause de la cigarette.

Plus de huit millions de morts par an, ont rappelé les animateurs de cette journée de sensibilisation qui a été aussi mise à profit pour rappeler que le phénomène de la consommation des stupéfiants a connu une recrudescence inquiétante ces cinq dernières années dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Il a été également question d'informer l'assistance sur le fait que les personnes qui fument sont plus exposées à des complications gravissimes au cas où elles contractent le coronavirus.