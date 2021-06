Foncièrement orientée vers la mise en place rapide de mécanismes efficients de relance de l'économie nationale, et dans l'ultime objectif d'activer les leviers économiques susceptibles de réamorcer l'appareil industriel et répondre à l'urgence qu'impose la situation du pays, la stratégie de relance et de protection de la production nationale, semble s'articuler en priorité sur un constat alarmant, mais néanmoins réel du développement des zones d'activités, et les niches de production Dans ce sens, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a mis l'accent, mardi dernier lors d'une réunion de travail sur «la nécessité de rattraper les retards enregistrés et d'assurer un contrôle sur le terrain pour la réalisation des projets, en faisant appel aux entreprises nationales publiques et privées à l'effet de réaliser et d'accomplir les projets en cours dans le cadre de la valorisation de l'expertise qu'elles ont acquise». Une orientation qui vise à éradiquer les obstacles et les défaillances qui compromettent la réalisation des programmes de développement, dans le but d'asseoir des assises solides pour la mise en place d'une dynamique de production à même de répondre aux besoins des consommateurs et des producteurs. Autrement dit, il s'agit d'optimiser des capacités de production longtemps tombées en léthargie à cause de politiques publiques en déséquilibre avec la réalité du terrain. Une condition incontournable, avant d'engager les réformes programmées, dans la mesure où ces dernieres ne peuvent être efficaces sous l'effet d'anciennes pratiques et d'anciennes visions.

À cet effet, il a instruit, les cadres du Groupe Sonatrach, consacrés au suivi du programme de développement des moyens de production, et le réseau d'électricité et des énergies renouvelables du Groupe Sonelgaz,, de «continuer à raccorder les exploitations agricoles et industrielles ainsi que les zones d'ombre en électricité et d'examiner la possibilité de réaliser une station électrique dans la wilaya de Béchar». Au même titre, et afin de réaliser une couverture électrique à la hauteur des défis à relever et des réalisations à concrétiser, le ministre a évoqué la généralisation des stations électriques sur tout le territoire national. Dans le même contexte, il a mis l'accent sur le renforcement des services, précisant qu'«il est prévu l'entrée en service de 27 installations électriques durant l'été 2021, et ce pour garantir la continuité et la qualité du service public prodigué au citoyen et répondre aux besoins des citoyens en sources d'énergie, une priorité du président de la République, notamment en matière de raccordement en électricité». Une priorité qui vise à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, mais qui tend à impacter fortement le développement local et rural et ce dans l'optique de faire converger les efforts vers le même objectif, celui de redresser les secteurs stratégiques sur lesquels devrait reposer la relance économique.

Sur le même élan, Arkab est revenu sur l'importance de la prestation continue des services de prise en charge des préoccupations du citoyen et des entreprises, indiquant que «toutes les mesures nécessaires ont été prises par les sociétés relevant du Groupe Sonelgaz pour concrétiser les réalisations planifiées avec la mise en place d'un plan spécial d'intervention des équipes spécialisées dans la production, la distribution et le transport de l'électricité et du gaz de manière continue et dans les plus brefs délais en cas d'accidents ou de perturbations éventuelles».