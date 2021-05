Les candidats sans visages sont de retour. Des visages «floutés», méconnaissables, auréolés du voile islamique figurent des candidates aux législatives anticipées. Ces affiches font le buzz et sont raillées sur les réseaux sociaux, notamment facebook. Elles suscitent la polémique sur ceux-ci, au moment où la campagne électorale s'est ouverte le 20 mai dernier. L'une d'elles candidate dans la wilaya de El Menaâ, au sud du pays, montre trois candidates voilées, dont le visage a été effacé. Contrairement aux candidats masculins, les femmes figurent sans visage sur cette affiche. Une photo de femme voilée anonyme, représente chacune des candidates aux élections législatives. L'une d'elles est enseignante, l'autre ingénieure d'Etat en environnement tandis que la troisième est psychologue. Les candidates «fantômes», qui cachent leurs visages, assument mal leurs candidatures. Il n'y a pas que des partis islamistes qui cachent les visages de femmes. La liste de El Menaâ, raillée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, est une liste d'indépendants. Si en 2017, l'instance en charge des élections a demandé aux partis incriminés de modifier leurs affiches, en 2021 l'Autorité nationale indépendante des élections, (Anie), a tendance à banaliser le phénomène. Elle vient d'autoriser les candidates à la députation à ne pas faire figure leurs photos sur les affiches de campagne électorale et les bulletins de vote, le jour du scrutin. Cette décision contribuera à coup sûr, à maintenir cette «censure». À titre de rappel, en 2017, les mises en demeure des partis et des responsables des listes concernées, ont obligé ces derniers à rectifier le tir, en mettant les visages de candidates sur les affiches électorales. Il convient de rappeler que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait son apparition lors des élections législatives de 2012. Par ailleurs, ce «floutage» aura toutes les chances de prendre de l'ampleur, à l'occasion des élections locales. A priori, ce genre de candidats «abstraits» ne concerne pas uniquement des partis islamistes, mais aussi des listes d'indépendants. Ce phénomène est toléré même au sein des partis dont ce genre de procédé est incompatible avec les principes et les valeurs.

Pour de nombreux observateurs, «le phénomène d' intrusion de candidates sans visage, témoigne de la tendance de la société pour le conservatisme». Ce ne sont pas des initiatives «malencontreuses» car dans certains cas, ce sont les candidates elles-mêmes qui refusent de mettre leur photo sur les affiches électorales. Pour certains, ces candidates semblent figurer sur les listes uniquement pour que ces dernières soient validées par l'Anie ou parce que la loi électorale impose la parité hommes-femmes. Ce type de candidats «ne pourraient faire ni campagne électorale ni siéger à l'Assemblée populaire nationale». De plus, une fois élues, ces femmes dont le visage sur les affiches n'est qu'un cercle blanc ceinturé par le voile, «aurait un problème à être filmée et photographiée». Le fait que les femmes candidates ne se montrent pas à visage découvert sur les affiches de campagne, n'encourage pas leur présence sur la scène politique et leur engagement public, d'après des observateurs. Par ailleurs, l'électeur a le droit de connaître le visage de ses représentants à l'APN.