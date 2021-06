Ternir l'image du pays pour le plaisir de salir une référence!

«À chaque fois que l'Algérie franchit une nouvelle étape dans le processus d'édification institutionnelle et de renforcement de son front interne, des voix s'élèvent pour dénigrer le travail accompli» dénonce, dans un communiqué, le bureau du Conseil de la nation.

Le lynchage médiatique orchestré contre l'Algérie, qui fait l'objet ces derniers jours, d'une cabale sans précédent où tous les coups bas sont permis, «la dernière en date est celle d'une parlementaire socialiste membre du Sénat français, réputée pour sa haine envers l'Algérie et habituée à distiller son fiel contre notre pays, usant d'une logique politique perverse et faisant de notre pays un des points cardinaux de son agenda politique, dont la bassesse et la vilenie n'ont d'égal que les sentiments des nostalgiques du sinistre passé colonialiste fidèle qu'elle est à la voie tracée par ses ancêtres socialistes colonialistes à l'instar de Guy Mollet et Robert Lacoste dont les visées néfastes contre ce pays ont été réduites à néant grâce à l'héroïsme et aux sacrifices du valeureux peuple algérien», précise le communiqué. Elle n'en est pas à sa première ni à sa dernière.

En effet, une certaine presse étrangère s'est emballée, ces derniers jours, pour s'attaquer frontalement à l'Algérie, à son Armée nationale populaire et à son peuple. Ces attaques sournoises, qui cachent à peine le désir de ces médias de voir l'Algérie basculer dans l'anarchie et la violence, ne peuvent être le fait exclusif de médias aux ordres, mais davantage l'oeuvre d'agences spécialisées dans la propagande, la subversion et la manipulation psychologique, domaine de prédilection des barbouzes au service du Makhzen. Pour mener leur «lynchage», ces pseudos «donneurs de leçons» affrètent les médias locaux et internationaux qu'ils contrôlent.

Son implication dans divers événements survenus en Algérie n'est plus à démontrer. Une stratégie basée sur la désinformation, notamment les fake news, mouillant l'Algérie dans des dossiers pour le moins, inconfortables.

« Des déclarations nourries et relayées par les tribunes de la désinformation et de la désillusion qui ne cessent de répercuter et d'amplifier des contre-vérités sur la base de directives visant à nourrir de faux espoirs et créer des héros en papier», souligne dans son communiqué le bureau du Conseil de la nation. «La stabilité de l'Algérie dérange ses ennemis parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers d'un passé à jamais révolu. Des lobbies connus depuis le berceau, connus par leurs ramifications et leurs instruments et auxquels nous ferons face», affirmait Abdelmadjid Tebboune dans une allocution au siège du ministère de la Défense nationale devant les cadres et personnels de l'ANP.

De par ses positions déclarées et intransigeantes à l'égard de certaines questions politiques régionales et internationales, particulièrement la question des frontières et du Sahara occidental, l'Algérie dérange au point d'être la cible de plusieurs attaques. La quasi-«coïncidence» de ces attaques est loin d'être un fait du hasard.

Le retour sur la scène régionale et internationale de l'Algérie, à travers sa diplomatie officielle, est l'élément déclencheur.