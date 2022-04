Le stress hydrique va «jeûner»! Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a rassuré les Algériens sur la disponibilité de l'eau durant le Ramadhan. «Le problème de l'approvisionnement en eau potable ne se posera pas», a soutenu le ministre. Il rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné d'augmenter la quantité d'eau distribuée, durant le mois sacré. «La production journalière sera augmentée pendant le mois sacré», a-t-il soutenu, jeudi dernier, lors d'une journée de sensibilisation au service public de l'eau et de l'assainissement, organisée par la Seaal. La capitale et sa grande densité de population ne sera pas en reste de ce nouveau programme, notamment les habitants de la banlieue Est. «Cela à la faveur de la mise en service de la station de dessalement de l'eau de mer de Bordj El Kiffan (Bateau Cassé). «D'une capacité de production estimée à 10 000 mè-tres cubes par jour, elle entrera en service dans les prochains jours, au début du mois d'avril», a-t-il affirmé. La Sonatrach, qui est chargée de la réalisation de cette station, a annoncé, le même jour, avoir entamé la phase d'essai de performance et d'efficacité préliminaires de cette station de dessalement d'eau de mer. «Une quantité d'eau a été injectée dans le réseau d'eau potable, après s'être assuré de la compatibilité de la qualité de l'eau dessalée avec les normes en vigueur au niveau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et celles nationales», note la même source, ce qui confirme les déclarations de Karim Hasni. Les habitants de la région devraient donc voir l'eau couler plus souvent dans leurs robinets. Cela malgré le fait que l'hiver a été capricieux en matière de précipitations. D'ailleurs, le ministre a tenu à rassurer sur le fait que la stratégie prônée par le chef de l'État permettra aux citoyens de passer un été «tranquille», malgré la sécheresse. «En plus de la station de Bordj El Kiffan, celle d' El Marsa (ex-Jean Bart) sera opérationnelle à partir de juillet prochain», a-t-il soutenu, rappelant qu'elle avait une capacité de production estimée à 60000 mètres cubes par jour. «Ces deux stations, avec celle de Corso (Boumerdès) assureront un approvisionnement supplémentaire de 150000 mètres cubes par jour pour la capitale», a-t-il indiqué, notant que celle de Corso a une capacité de production estimée à 80000 mètres cubes par jour. Il a également rappelé qu'Alger bénéficiait d'un programme préliminaire pour l'achèvement de trois stations de dessalement à Zeralda, Palm Beach, Staouéli et Aïn El Benian. «Le président Tebboune vient d'allouer un programme urgent supplémentaire pour les achever au plus vite», a-t-il mis en avant. Dans ce sens, il garantit «les capacités de production quotidiennes de la wilaya d'Alger, de 750000 m³/jour à 850000 m³/jour, durant le mois de Ramadhan. «En attendant d'atteindre 950000?m³/jour en été», a-t-il résumé pour rassurer les Algérois sur l'approvisionnement en eau. Cependant, les autres wilayas du pays ne seront pas «oubliées». «Toutes auront droit à plus d'eau pour accueillir Sidna Ramadhan», à l'instar de Blida où le quota d'eau potable transféré de la station de pompage d'Alger a été porté à 13000 m3/j. «Le ministre des Ressources en eau a donné son accord pour le relèvement du quota d'eau de la wilaya, transféré à partir de la station de pompage N3 d'Alger. Ce volume sera ainsi porté de 8000 m3/j, à 13000 m3/j, à compter de ce mois de Ramadhan», a indiqué la wilaya. Cet apport supplémentaire d'eau permettra d'améliorer l'alimentation en eau potable (AEP) des communes du Grand Blida (Blida, Bouarfa, Ouled Yaïch et Beni Mered)», a ajouté la même source. Les Algériens peuvent donc jeûner tranquillement, l'eau coulera à flots durant le Ramadhan...