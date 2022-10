Après l'officialisation des résultats du dernier scrutin partiel décidé pour les quatre commues dépourvues d'Assemblées élues depuis le dernier scrutin des locales, les autorités de la wilaya de Béjaïa ont procédé à l'installation des Assemblées élues et par la même les maires. Mais force est de constater que cela ne se passe pas de la meilleure manière, notamment à Akbou, où le secrétaire général de la wilaya a dû reporter l'installation du maire à demain.

Réunie jeudi, la nouvelle Assemblée populaire communale de la ville d'Akbou n'a pas réussi à installer le futur maire pour les quatre années qui restent du mandat électoral local. Les élus d'une liste indépendante et ceux du FLN et du RND ont dû quitter la salle en signe de protestation, qui demeure inexpliquée.

Du coup le représentant de la wilaya, qui doit se conformer aux textes de loi, a jugé utile d'ajourner l'opération de l'installation du maire à demain. La guerre des clans est déclenchée à Akbou et le maire sortant, Mouloud Salhi, dont la liste a obtenu une majorité relative de 10 sièges est astreint à une alliance dans les contours ne sont pas tracés.

Si à Akbou, la situation reste bloquée, ce n'est pas le cas dans les trois autres communes qui connaissent, depuis jeudi, leurs nouveaux maires. Slimani Mahmoud est le nouveau président de l'Assemblée populaire communale de Toudja. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur de l'administration locale de Béjaïa. Les associations des villages de la commune ont été conviées aussi à cette cérémonie.

Il est à rappeler que le nouveau premier responsable de l'exécutif communal de Toudja est issu de la liste indépendante «Jeunesse pour le développement et le changement» qui s'est emparée de 10 sièges, tandis que le FLN en a remporté trois. Djebbar Izem a été installé comme nouveau président de l'APC de Feraoun. Il a été élu dans la liste «Union», qui avait remporté neuf sièges contre six pour la liste Assirem, lors du scrutin du 15 octobre dernier. L'installation a eu lieu sous la supervision du secrétaire général de la wilaya et du chef de daïra d'Amizour. À M'cisna, c'est l'inspecteur général de la wilaya qui a procédé à l'installation de la nouvelle Assemblée issue du dernier scrutin partiel des locales à Bejaia.