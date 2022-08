Un ami de l’Algérie s’en va ! Piero Angela , le patriarche de la télévision italienne, est décédé, hier, à l'âge de 93 ans . « Bon voyage papa », a écrit Alberto Angela, sur sa page facebook, annonçant le décès de son père. Né à Turin en 1928, Piero Angela a commencé sa carrière de journaliste à Rai en tant que reporter de radio, devenant plus tard correspondant et présentateur de nouvelles. En novembre 2021. le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lui a décerné la « Médaille des amis de la Révolution algérienne », au même titre que son compatriote Bernardo Valli . Cela en reconnaissance à leur engagement aux côtés de la guerre de Libération nationale et leur appui au combat du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance.