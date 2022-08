Quant au secrétaire général du Haut conseil islamique, Bouzid Boumédiène, chercheur universitaire et docteur en philosophie et sciences islamiques, «la démission d'Al Raïssouni est une victoire de l'Algérie». Il estimera que «le prédicateur marocain, qui était déjà sous pression du fait de ses déclarations hostiles aux deux pays musulmans, à savoir l'Algérie et la Mauritanie, a été contraint de déposer sa démission».

Bouzid soulignera un fait, cependant, important et crucial qui a été déterminant dans la décision du prédicateur marocain au service du Makhzen. «Ce qu'il faut savoir est le fait que les propos haineux et insultants de ce personnage, dont l'affiliation à la mouvance des Frères musulmans est connue, ont mis dans la gêne toute cette organisation, à laquelle il a attiré les foudres du monde musulman et arabe», renchérit le secrétaire général du Haut conseil islamique, qui considère qu'une «telle fin et une telle sortie, peu honorables, d'un tel personnage, restent suffisantes en réponse à ses graves dérapages».