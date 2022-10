Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a rappelé lors de son discours à l'occasion de la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement que «L'Algérie avance sur la voie de la véritable pratique démocratique promise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-t-il souligné. Cette déclaration se veut comme une démarcation claire quant à une conception un peu clivante qui consiste à présenter le travail du Parlement comme étant une démarche qui s'inscrit en porte-à-faux des grandes lignes du programme du président de la République. Avec cette approche développée par le président de l'APN, Brahim Boughali, les affaires politiques de l'État sont complètement balisées et bien cadrées.

Pour couper court avec les quiproquos qui

s'exprimeraient par certaines sphères politiques, Le président de la chambre basse a indiqué que «la complémentarité à laquelle tout un chacun aspire tend à concrétiser le Plan d'action du gouvernement débattu et adopté par les députés», et d'ajouter «l'édification des institutions de l'État qui a obéi à des critères pointus et bien définis loin de toute manipulation, a donné lieu à des institutions irréprochables, comme l'avait exprimé le président de la République dans son allocution lors de la dernière rencontre gouvernement-walis», a-t-il affirmé.

Il est clairement expliqué que les institutions de l'État y compris les institutions élues à l'image du Parlement, sont en parfaite symbiose et synergie dans la perspective de défendre la stabilité de l'État et contribuer dans l'amélioration de la prestation des commis de l'État dans l'objectif de dépasser les pratiques qui ont entaché l'autorité de l'État dans un passé récent.

Boughali a salué les efforts et le rôle joué par les institutions de l'État à commencer par la Présidence pour replacer l'Algérie dans le concert des nations et lui permettre d'avoir un rôle au niveau régional et international.

À ce propos, Boughali a déclaré:«Je salue les responsables de l'État algérien qui ont permis à l'Algérie de franchir des étapes importantes dans une conjoncture exceptionnelle et en peu de temps ce qui lui a permis de recouvrer son rôle.»

Le président de l'APN a rappelé le mérite et le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) dans l'oeuvre de la reconstruction de l'Algérie nouvelle en se mettant aux avant-postes pour la défense de la souveraineté nationale et l'unité du pays.

Boughali a profité de l'occasion de son discours lors de l'ouverture de la séance plénière de l'APN réservée à la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement pour saluer le travail et l'effort extraordinaire de la diplomatie algérienne que ce soit au niveau régional ou international.

Le Sommet arabe est vu comme une prouesse diplomatique pour l'Algérie.

Dans ce sens, le président de l'APN a précisé que «les efforts incessants de l'Algérie pour l'unification des rangs arabes à l'occasion du prochain Sommet d'Alger, constitue une opportunité pour unifier les positions et partager, voire rapprocher les vues et investir dans des dénominateurs communs», a-t-il rappelé.

Le discours de Brahim Boughali a clarifié une chose importante comme démarche politique de taille à savoir que le Parlement n'est pas une institution évoluant en dehors de la légalité constitutionnelle.

Le message de Boughali s'articulait sur un élément essentiel qui est la pérennité de l'État national via ses institutions républicaines dont l'institution législative constitue sa pierre d'achoppement et le prolongement de l'État.