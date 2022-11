Le Sommet arabe, la Palestine, la réforme de la Ligue arabe, l'intégration économique et en fin de la rencontre avec les médias la Syrie, qui s'est tout de même invitée au Sommet d'Alger, malgré l'absence de sa délégation à Alger.

Ce sont les sujets qui ont meublé la conférence de presse, sanctionnant la rencontre des dirigeants arabes avant-hier et hier. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheith, ont, tour à tour planté le décor d'un Sommet qui, dira le ministre, n'a pas son précédent dans les annales de la Ligue des États arabes.

De par ses aspects organisationnels, de même que dans sa dimension politique, le Sommet d'Alger est une grande réussite, a affirmé Ramtane Lamamra. «Le succès est algérien, mais il est également arabe et même international», dira le ministre au regard de la participation en leur qualité d'invités d'honneur, des secrétaires généraux de l'ONU et de l'OCI, au même titre que le président de l'Union africaine. Un succès que ne digèrent pas certains milieux intéressés par l'échec de la nation arabe et de l'Algérie. À ces détracteurs qui ont lâché leurs médias contre le rendez-vous d'Alger, le ministre des AE leur répond par le discours de clôture du président Tebboune qui, assurera le chef de la diplomatie algérienne, «a résumé parfaitement les raison de la réussite» de ces deux jours de conclave.

Répliquant aux rumeurs distillées par une «certaine presse et certains diplomates», concernant un prétendu échec ou encore des divisions qui auraient apparu, le ministre répond par la Déclaration d'Alger qui, souligne-t-il, a endossé l'ensemble des propositions, notamment celle en rapport avec la cause palestinienne. Ce document qui ouvre de nouvelles perspectives à l'action arabe «est la meilleure preuve de la réussite de ce Sommet», assène le ministre des Affaires étrangères. Le succès éclatant du Sommet est dans sa dimension «novembriste», insiste Ramtane Lamamra. Il y a la symbolique chargée d'Histoire, rappelant le combat héroïque du peuple algérien. Et c'est cette charge, à 68 ans de distance temporelle, jour pour jour, que l'Algérie a transmis à ses frères arabes.

Le ministre des Affaires étrangères argumente son propos à travers «les décisions importantes qui y ont été prises» par les dirigeants arabes. «C'est un succès pour les Algériens d'abord, pour l'Algérie, pour le président Tebboune et toute la nation arabe», a insisté le chef de la diplomatie algérienne. L'appel de novembre a contribué au succès de cette édition à travers la forte participation de chefs d'État et Émirs.

Le ministre qualifie la rencontre arabe d'Alger de «Sommet du nouveau et du renouveau de l'action arabe commune». Un rendez-vous majeur qui devra atteindre son principal objectif, celui de la mise en application de toutes les décisions sorties de cette rencontre historique. Le ministre a cependant souligné que «tout ajout est bienvenu tant qu'il sert la nation arabe». Signe d'une grande ouverture d'esprit et d'un engagement permanent de l'enrichissement des débats interarabe.

À ce propos, justement le secrétaire général de la Ligue arabe a parlé chiffres pour consolider les propos du ministre des Affaires étrangères. Il a ainsi comptabilisé «17 chefs d'État et Émirs» qui ont participé à la rencontre au Sommet. Et d'ajouter que les quatre restants se sont fait représenter à un très haut niveau de responsabilité politique. Cela en sus de la qualité des invités d'honneur. La réussite est on ne peut plus claire. Et c'est un vieux routier des Sommets arabes qui l'atteste.

Le clou de la conférence de presse a été l'émergence d'une journaliste libanaise qui a posé la problématique de la Syrie, de l'absence d'un consensus arabe pour son retour dans les instances de la Ligue. Si Aboul Gheit semblait gêné et a tenté de noyer le poisson, la réponse de Lamamra a été on ne peut plus claire, à savoir que l'Algérie continue à soutenir ce pays et réclamer son retour à la Ligue arabe.