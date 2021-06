L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, disparu des radars de la politique nationale, depuis son départ du gouvernement Bedoui, demeure un observateur très attentif de la scène nationale, doublé d'un citoyen qui ne manque pas les rendez-vous politiques majeurs de son pays. Ainsi, Lamamra, qui, soit dit en passant, vit toujours en Algérie, a accompli son devoir électoral. Approché par DZ News, un site d'information, l'ancien ministre a eu des mots très élogieux pour qualifier le scrutin législatif. «C'est un jour heureux, et j'espère que les jours prochains seront heureux pour l'Algérie», a répondu Lamamra sur une question relative à ses impressions après avoir voté. Très pédagogue, l'ancien chef de la diplomatie algérienne, a expliqué l'acte électoral de manière on ne peut plus claire. «La souveraineté est au peuple algérien, chacun de nous dispose d'une partie modeste de cette souveraineté en tant que citoyen, et l'ensemble constitue la souveraineté nationale», a expliqué le diplomate, tout en apportant son soutien à l'idée de rajeunissement du personnel politique national. Il constatera que les «jeunes et les femmes auront une place de choix» dans la prochaine APN. Cet état de fait fera que l'Assemblée populaire nationale sera «capable de répondre aux aspirations de toutes les catégories de la société qui sont ambitieuses et qui aspirent à une vie meilleure», souligne-t-il. Cela étant et en homme d'Etat chevronné, Lamamra sait la nécessité pour les nouveaux élus de disposer de «prérogatives constitutionnelles plus larges». Ceci «apportera le bien pour notre nation», affirme l'ex-ministre des Affaires étrangères qui, à travers sa participation en tant qu'électeur au scrutin législatif, traduit son attachement à la démocratie en Algérie et soutient le processus engagé par le chef de l'Etat.