Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, appelle les Algériens à adhérer à l'initiative fédératrice du chef de l'Etat et qu'il qualifie de véritable creuset de patriotisme et d'authentique écrin de «l'esprit de Novembre». En effet. Goudjil appelle à resserrer les rangs et à adhérer à l'initiative du président de la République, visant à rassembler et à conforter le front interne pour faire face aux défis actuels. À l'issue d'une plénière au Conseil de la nation, consacrée, jeudi dernier, au vote de trois textes de lois, Salah Goudjil a déclaré: «L'Algérie est ciblée de toutes parts.». Il a, alors, invité à «resserrer les rangs et à adhérer à l'initiative de rassemblement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à conforter le front interne pour faire face aux défis actuels et à tirer les leçons de la Révolution du 1er novembre 1954, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale».

Salah Goudjil qui n'a de cesse de souligner l'importance de la feuille de route du président de la République, a évoqué les bouleversements géostratégiques actuels, à la faveur desquels l'Algérie gagne considérablement en crédit à l'échelle régionale et mondiale. «La période que traverse l'Algérie exige de se mobiliser tel un seul homme et faire prévaloir l'intérêt suprême du pays pour contribuer à son développement, en s'inspirant de l'esprit de la Glorieuse Révolution de Novembre et en préservant la souveraineté et l'indépendance de l'Algérie»,a-t-il soutenu. Le président du Conseil de la nation a enfin remercié «tous les membres du Conseil, particulièrement ceux des commissions chargées de l'étude et du débat des textes de lois votés, pour leurs efforts».

Dans le sillage de son intervention, Salah Goudjil a, en outre, martelé qu'une économie forte appuie indéniablement l'indépendance de toute décision politique.

Il a de la sorte mis en avant la nécessité de consolider l'indépendance politique, par le renforcement de la résilience de l'économie nationale. Commentant l'adoption du texte de loi fixant les règles générales applicables aux zones franches et le texte de loi modifiant et complétant la loi N° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, qui s'est déroulée en séance plénière, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et des membres du gouvernement, Salah Goudjil a affirmé: «La consolidation de l'indépendance politique intervient à travers le renforcement de la résilience de l'économie nationale.». «C'est ainsi que l'Algérie aura son mot à dire haut et fort, voire à imposer», a-t-il ajouté.

Pour le président du Conseil de la nation, l'Algérie à travers son expérience «a toujours préservé l'indépendance de sa décision politique et n'a jamais accepté d'ingérence dans ses affaires internes, dans le strict respect du principe de réciprocité». Le Président du Conseil de la nation a, ainsi insisté sur la nécessité de renforcer le front interne, à travers l'unité du peuple et en mettant l'intérêt de la patrie au-dessus de toute autre considération, en vue de surmonter tous les obstacles. «Nous, responsables, élus, citoyens, journalistes et partis, sommes appelés à bien appréhender cette conjoncture et à être convaincus que l'unité est le garant de la souveraineté de l'Algérie», a-t-il conclu.